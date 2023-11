Le anticipazioni de La Promessa, riguardanti le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, evidenziano che Lorenzo racconterà a Curro la sua versione dei fatti in merito al matrimonio tra lui ed Eugenia, nel frattempo il capitano, dopo essersi riconciliato col giovane, proverà a metterlo contro sua zia Cruz. Simona, invece, confesserà a Candela che Tono ha ucciso Custodio, mentre Maria chiederà a Martina di aiutarla a ricevere informazioni su Salvador al fronte. Il valletto di Manuel, infine, rivelerà al marchesino che quando era in stato letargico Jana si prendeva di nascosto cura di lui, intanto Catalina dirà a Lope di avere intenzione di attrezzarsi per aumentare la sua produzione di marmellate.

Simona rivelerà a Candela che Tono ha ucciso Custodio

Le trame della soap opera spagnola, in merito agli episodi dal 13 al 17 novembre, anticipano che Simona deciderà di liberarsi la coscienza rivelando alla collega Candela quello che aveva detto a Don Camilo tempo addietro durante la confessione sacrale.

Simona, quindi, confesserà a Candela che a uccidere Custodio è stato Tono, amara scoperta che spingerà la donna ad allontanarsi per qualche tempo dalla tenuta per schiarirsi le idee e sbollire la rabbia.

Simona, nel mentre, si sfogherà aspramente con Lope, Petra cercherà ancora di disfarsi di Pia notando che è incinta, quindi proverà a persuadere Cruz a licenziare la governante.

Lorenzo, poco dopo, racconterà a Curro, secondo la sua versione, le nozze tra lui e sua madre Eugenia, guizzo di sincerità che farà riappacificare i due uomini dopo tante ostilità.

Maria chiederà a Martina di aiutarla a contattare Alonso per avere notizie su Salvador al fronte, ma il marchese dirà apertamente di essere affaccendato in altro e di non volersene occupare.

Romulo dirà a Pia di essere deluso che non si fidi di lui in merito alla questione della gravidanza, nel frattempo il valletto di Manuel svelerà al signorino che mentre si trovava in stato di coma era Jana a prendersi in gran segreto cura di lui.

Catalina dirà a Lope di volersi attrezzare per aumentare la produzione di marmellate

Simona e Lope, accorgendosi della reiterata assenza di Candela, si renderanno conto che bisognerà coprire la collega agli occhi di Gregorio e Petra al fine di evitarle il licenziamento. A prendere momentaneamente il posto di Candela sarà Teresa, mentre Lorenzo proverà a mettere Curro contro sua zia Cruz.

Jimena, successivamente, redarguirà Catalina per aver sistemato segretamente l'aereo di Manuel e, al contempo, farà sapere a Jana che dovrà prestare servizio per qualche giorno supplementare a casa dei duchi.

Catalina sarà entusiasta dei primi guadagni provenienti dalla vendita della confettura, così la sorella di Manuel consegnerà il denaroi a Lope dicendogli che vorrà attrezzarsi per aumentare la produzione di marmellate.

Alonso, infine, si scuserà con Martina per averle risposto malamente il giorno precedente, intanto Petra farà sapere a Teresa che ben presto un posto come cameriera diverrà vacante.