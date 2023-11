Sarebbero a rischio le nuove puntate della serie tv Cuori 3 nella programmazione televisiva di Rai 1 della prossima stagione televisiva. A pochi giorni dal gran finale della seconda serie, i vertici di Rai Fiction non hanno ancora dato il via libera per la messa in cantiere ella nuova stagione. A svelarlo è stato Giannandrea Pecorelli, a capo di Aurora Tv, la casa di produzione della fiction che in questi anni ha sempre registrato ascolti particolarmente positivi.

Ascolti positivi per la fiction di Rai 1 con protagonista Pilar Fogliati

L'appuntamento con la seconda stagione di Cuori ha salutato il pubblico domenica 5 novembre con la messa in onda della sesta e ultima puntata.

La media Auditel della puntata finale è stata di quasi 3 milioni di spettatori, pari a uno share che ha superato il muro del 16%.

La fiction ha così battuto l'appuntamento serale con Terra amara, la soap opera turca di Canale 5 che per sette settimane andrà in onda anche nella fascia di prime time della domenica. La media Auditel registrata dalla serie con protagonisti Zuleyha e Demir è stata di 2,5 milioni di spettatori con uno share del 15,5%.

Sarebbero a rischio le nuove puntate di Cuori 3 nella programmazione di Rai 1

La fiction con Pilar Fogliati e Daniele Pecci è riuscita così ad assicurarsi il primato della fascia serale, battendo la proposta della rete ammiraglia Mediaset e chiudendo così con una media complessiva di 2,9 milioni di spettatori e uno share del 17%.

Numeri positivi, anche se in calo rispetto a quelli registrati dalla fiction nella prima stagione, quando la media arrivò a sfiorare la soglia del 20%.

Al momento il futuro della fiction per la terza stagione non sarebbe ancora certo: le nuove puntate sono ancora a rischio, dato che la Rai non ha dato il via libera per le riprese della serie.

A confermarlo è stato il produttore che, in una recente intervista concessa all'Adnkronos, ha parlato del "silenzio" da parte dei vertici di Rai Fiction per la realizzazione del nuovo capitolo.

La Rai non ha ancora dato il via libera per la terza stagione della fiction

"Siamo pronti per realizzarla, ma non abbiamo ricevuto l'ok dalla Rai", ha dichiarato Giannandrea Pecorelli di Aurora Tv.

Intanto, dal prossimo 12 novembre, al posto della fiction medical con Pilar Fogliati debutterà la seconda stagione di un'altra Serie TV: trattasi di Lea 2, con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti.