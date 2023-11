La soap Terra Amara andrà in onda su Canale 5 anche dal 17 al 19 novembre 2023 e gli spoiler annunciano che la vita di Gaffur Taskin verrà messa a repentaglio da Fikret, il quale darà fuoco alle stalle per farla pagare al fratellastro Demir Yaman. Intanto Ali Rahmet Fekeli si prenderà gioco di Fikret con la complicità di Demir, il quale fingerà di avergli sparato.

Episodio di Terra amara del 17 novembre: Sevda apre una busta per Zuleyha

Nella puntata del 17 novembre, Gaffur verrà cacciato dalla baracca dei braccianti su ordine di Demir e di Saniye.

Intanto Sevda dopo aver aperto una busta indirizzata a Zuleyha contenente delle foto in cui si vede Umit in atteggiamenti intimi con Demir vorrà affrontare nuovamente la giovane dottoressa.

Trama del 18 novembre: Umit non perdona la madre Sevda

Nell’episodio di sabato 18 novembre Sevda rimarrà sconvolta al punto da essere colpita da un infarto quando Umit le dirà di essere sua figlia Ayla. La dottoressa non perdonerà la madre poiché crederà che l’abbia abbandonata in passato per viversi la tresca clandestina con Adnan Yaman. Intanto Sevda fingerà di essere confusa quando Sermin le domanderà chi sia Ayla, mentre Zuleyha andrà a trovare la ex cantante in ospedale.

Nel contempo Ali Rahmet Fekeli scoprirà che suo nipote Fikret non si è realmente trasferito in Germania, come invece aveva raccontato.

Inoltre Umit in un primo momento sarà decisa a svelare a Demir che è stato Fikret a fotografarli insieme, ma poi cambierà idea quando il suo ex amante non vorrà vederla alla festa di compleanno del figlio Adnan. Comunque la dottoressa Kahraman si presenterà lo stesso alla tenuta, facendo infuriare Yaman. Intanto durante i festeggiamenti l'imprenditore coglierà l’occasione per far sapere che suo figlio Adnan avrà il nome del defunto Yilmaz.

Spoiler del 19 novembre: Fikret distrugge le stalle dei Yaman

Dagli spoiler su ciò che accadrà domenica 19 novembre si evince che Fikret approfitterà del compleanno di Adnan per vendicarsi di Demir, innescando un incendio nelle stalle degli Yaman senza accorgersi della presenza di Gaffur, il quale rischierà di morire carbonizzato.

Intanto Demir, Zuleyha, Fekeli e Lutfiye saranno certi che ci sia lo zampino di Fikret con la distruzione delle stalle.

Il giorno dopo si diffonderà la notizia che Yaman ha ferito Ali Rahmet al cuore e quindi Umit metterà subito al corrente Fikret dell’accaduto: in realtà si tratterà di una messinscena architettata dall’imprenditore e da Fekeli solo per farlo uscire allo scoperto. Dopo aver visto lo zio vivo e vegeto, Fikret capirà di essere stato ingannato, ma sarà disposto a fare pace con Demir solo se lui ammetterà pubblicamente che il loro defunto padre Adnan Yaman era una cattiva persona.