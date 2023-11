La seconda stagione di Cuori è terminata domenica 5 novembre e già i fan si chiedono se vedranno ancora i loro beniamini sul piccolo schermo. La Rai non si è ancora pronunciata sulla possibilità di una terza stagione, anche se una delle sceneggiatrici, Simona Coppini, ha rivelato in un'intervista a Fanpage di aver presentato una nuova idea per la prosecuzione della storia. La fiction, che vede protagonisti Pilar Fogliati nel ruolo di Delia Brunello, Matteo Martari in quello di Alberto Ferraris e Daniele Peci nei panni del professore Cesare Corvara, ha riscosso un grande successo.

Non è infatti un caso che durante la messa in onda degli ultimi due episodi l'hashtag #Cuori2 sia diventato di tendenza su tutti i social.

La Rai non conferma ancora la terza stagione di Cuori

Il bacio finale che ha visto protagonisti Delia e Alberto, a conclusione della seconda stagione di Cuori, ha dato speranza ai fan della serie. I protagonisti della fiction potrebbero aver finalmente trovato la pace, ma in realtà la storyline resta ancora aperta. Proprio in questa direzione si sono mossi gli sceneggiatori che hanno volutamente lasciato aperto uno spiraglio per una terza stagione. "Tutte le storie sono aperte. È tutto in sospeso", ha svelato Simona Coppini. In effetti, sebbene i due protagonisti si siano ritrovati, restano tante incognite.

Se Delia pare aver chiuso definitivamente con il commissario Marcello Giraudo, Karen, ma soprattutto il figlio Carlo, sembrano due presenze ineludibili nella vita di Alberto.

La trama della fiction

D'altro canto la vita di Cesare è rimasta appesa a un filo: ritrovato svenuto in auto, riuscirà a essere salvato? Allo stesso modo il ritorno di Mosca in ospedale potrebbe aprire la via a nuove liti con il suocero.

Per tornare al lato sentimentale, resta da capire come deciderà di muoversi Virginia, che sembra incastrata in un triangolo amoroso tra Fausto ed Helmut. Senza trascurare poi Luisa, che dopo essersi ripresa dall'intervento si è avvicinata sempre più a Riccardo, ma la moglie di quest'ultimo potrebbe sempre tornare.

Insomma ci sarebbe tanto materiale per lo svolgimento della terza stagione di Cuori, resta solo capire cosa voglia fare la Rai, che non si è espressa in merito, anche se ad aprile scorso l'ex amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes si era detto favorevole alla nuova produzione in caso di successo della seconda stagione.