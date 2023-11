Lo sceneggiato Terra amara va in onda su Canale 5 anche mercoledì 8 e giovedì 9 novembre 2023. In questi nuovi episodi, Demir farà a botte con il vetraio di Cukurova, reo di aver insultato Sevda. Tutto ciò accadrà a poche ore dal ritorno di Yaman dalla luna di miele con la moglie.

Intanto Fikret capirà che Umit si è realmente innamorata di Demir, nel frattempo mentre la zia Lutfiye accetterà di restare in città su richiesta di Fekeli.

Puntata 8 novembre: Demir e Zuleyha in luna di miele

Le trame di Terra Amara in onda mercoledì 8 novembre riprenderanno dal momento in cui Demir e Zuleyha saranno partiti per la loro seconda luna di miele.

I coniugi Yaman si godranno questo periodo di felicità, mentre a Cukurova intanto Fekeli chiederà a Lutfiye di restare in città per aiutarlo a placare l'ira del nipote. Fikret infatti sarà ancora determinato a vendicarsi di Demir e della famiglia Yaman e questa sua rabbia potrebbe fargli commettere qualche sciocchezza. Sarà così che la zia Lutfiye accetterà di rimanere per dargli una mano.

Demir prende a pugni Ramazan: anticipazioni del 9 novembre

Mentre Demir e la moglie di godranno la luna di miele, Fikret si renderà conto che Umit si è realmente innamorata di Demir e ne rimarrà deluso deluso visto che la dottoressa doveva solo aiutarlo a compiere la sua vendetta contro gli Yaman, mentre lei si è fatta coinvolgere.

Intanto arriverà il momento del ritorno in città di Demir e Zuleyha dopo il loro romantico viaggio. Yaman subito dopo andrà al ristorante per un incontro d'affari con Erkan e il suo amico Dursun per discutere dell'acquisto di un terreno. Sarà in questa occasione che il vetraio Ramazan comincerà a fare delle battute pesanti su Sevda.

A questo punto Demir, accecato dalla rabbia, si scaglierà contro di lui prendendolo a botte.

Terra amara, trame successive: Zuleyha distrugge il negozio del vetraio

Il ritorno in città di Demir sarà alquanto movimentato. Dopo aver fatto a pugni con Ramazan, l'imprenditore tornerà a casa ricoperto di sangue.

Dando uno sguardo alle trame successive si apprende che Yaman racconterà l'accaduto alla moglie solo il mattino dopo, spiegando di aver reagito alle provocazioni del vetraio che continuava a insultare Sevda.

Sarà Zuleyha a questo punto a fare un gesto del tutto inaspettato: si recherà proprio alla vetreria di Ramazan e con una spranga di ferro distruggerà tutto.

In seguito non tarderà ad arrivare il momento in cui Demir capirà che dietro ai sabotaggio della sua azienda c'è Fikret.