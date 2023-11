Sabato 11 novembre Anita Olivieri dopo essere stata chiamata in confessionale è sparita per diverse ore dalla casa del Grande Fratello. In serata, la diretta interessata è rientrata e ha spiegato ad Angelica Baraldi, Fiordaliso e Rosy Chin di essere uscita per fare la "linea della vita", a quel punto è scoppiata a piangere sostenendo di essere molto provata.

La preoccupazione dei concorrenti per l'assenza di Anita

Lo scorso sabato, i concorrenti si sono preoccupati per Anita Olivieri perché dopo essere stata chiamata in confessionale non si è più vista all'interno della casa di Cinecittà.

Nel momento in cui pure Massimiliano Varrese è stato chiamato in confessionale era convinto di trovare anche Anita ma così non è stato. A quel punto Ciro Petrone si era detto in ansia perché l'ultima che una concorrente (Heidi Baci) era entrata in confessionale e non era più uscita in realtà si era ritirata dal gioco.

Invece Beatrice Luzzi, appresa la situazione, con sarcasmo aveva commentato: "Che bello ci siamo liberati di Anita".

Le parole di Olivieri al momento del rientro

Dopo essere tornata in casa Anita Olivieri ha spiegato ad Angelica Baraldi, Rosy Chin e Fiordaliso il motivo della propria assenza.

La ragazza ha affermato di non essersi resa conto quanto tempo è rimasta fuori: "Vi dico tutto, ero a fare la linea della mia vita. Sì, tutto il tempo in cui sono stata fuori chiusa". Poco dopo Anita è scoppiata in lacrime, spiegando che fare la linea della vita è molto difficile perché bisogna mettere a nudo le proprie emozioni.

La concorrente ha poi rivelato di avere fatto un sogno in cui un amico le diceva che fuori non era ben vista dai telespettatori a causa dei continui litigi con Beatrice Luzzi.

La "linea della vita" nell'ambito del Grande Fratello è un'intervista piuttosto intima che fanno i vari concorrenti per far conoscere ai telespettatori i momenti belli e brutti che hanno segnato la loro vita a partire dall'infanzia.

Beatrice Luzzi e Anita Olivieri ai ferri corti

Intanto nella casa il rapporto tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi è sempre più complicato.

Ad esempio venerdì scorso Beatrice aveva chiesto alla coinquilina di smetterla di dare giudizi su lei e Giuseppe Garibaldi. Secondo l'attrice, infatti, Olivieri dall'inizio del programma non avrebbe fatto altro che parlare male di lei.

Dal canto suo Anita ha spiegato che quando esprime un parere è solo perché in confessionale le fanno domande.

Il giorno dopo le due concorrenti hanno avuto un nuovo diverbio perché Beatrice ha ritenuto inadeguato l'abbigliamento scelto da Anita per effettuare degli esercizi sportivi.