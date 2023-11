Gemma Galgani tornerà a farsi avanti con il suo ex Silvio nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne.

Le anticipazioni rivelano che la dama, dopo l'addio di Bruno, sarà sincera con il suo ex pretendente, ma farà i conti con una amara sorpresa, visto che lui non avrà intenzione di fare un passo indietro.

Intanto anche Armando rimetterà piede nel parterre del trono over e si ritroverà subito a gestire le avance di Cristina, interessata a riprendere in mano le redini del loro percorso.

Gemma si rifà avanti con il suo ex Silvio: anticipazioni U&D

Per Gemma sarà il momento di dare l'ennesima svolta al suo percorso sentimentale.

Dopo l'addio di Bruno, che ha preferito abbandonare il parterre degli over, la dama tornerà a farsi avanti con il suo ex fidanzato Silvio.

Sebbene sia passato un po' di tempo dal giorno in cui hanno scelto di dirsi addio e voltare pagina, la dama spiazzerà tutti ammettendo di essere ancora interessata a lui.

Gemma, a quanto pare, non è riuscita a lasciarsi dietro alle spalle questa relazione e deciderà di farsi avanti con Silvio per capire se c'è ancora la possibilità di un ritorno di fiamma.

Silvio rifiuta la proposta di Gemma Galgani

Una richiesta del tutto inaspettata per il cavaliere, che nel frattempo ha avuto un po' di nuove conoscenze e considera Gemma un capitolo chiuso della sua vita.

Per tale motivo Silvio ammetterà di non essere interessato a riprendere in mano la frequentazione con la dama.

Il suo "no" lascerà ben poco spazio all'immaginazione, e costringerà Gemma a dover arrendersi e a cercare la sua anima gemella tra gli altri volti del parterre over.

Armando Incarnato ritorna nel cast del trono over e dice 'no' alla dama Cristina

Armando Incarnato tornerà a far parte del cast over della trasmissione. Si assisterà al suo rientro in scena dopo un lungo periodo di assenza e si dirà pronto a rimettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

La presenza di Armando attirerà subito l'attenzione della dama Cristina: verrà fuori che durante l'estate lei ha provato a mettersi in contatto con lui chiamandolo con un numero sconosciuto.

La dama ammetterà di essere addirittura pronta a uscire dallo studio del talk show di Canale 5 insieme ad Armando pur di riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Armando, però, non sarà dello stesso parere: il suo sarà un no nei confronti della dama, dato che non intende dare una seconda chance a questa frequentazione che per lui non potrebbe avere futuro fuori dal programma di Maria De Filippi.