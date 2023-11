Nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha raccontato con commozione la fine della sua storia d’amore con il suo ex marito Alessandro. Il tutto è avvenuto dopo la festa del Thanksgiving organizzata nella serata di giovedì 23 novembre 2023.

Il racconto di Beatrice sul suo ex

Mentre si trovava in giardino insieme a Rosy e Mirko, Beatrice, in un momento di tristezza ha raccontato la fine della sua storia d’amore con Alessandro, il padre dei suoi figli. Luzzi ha iniziato il discorso dicendo: “Eravamo molto innamorati, mi ricordo che i primi anni con i bambini sono stati magici.

Come coppia non avevamo storia, non eravamo strutturati. Io e lui come genitori siamo stati sempre impeccabili, ma come compagni non eravamo più capaci di andare avanti”. L’attrice ha aggiunto che a contribuire alla crisi del loro matrimonio sono state anche le difficoltà economiche e la scarsità di aiuti nel crescere i figli. Queste responsabilità, sempre secondo quanto detto dalla donna, hanno poi preso il sopravvento ed essendo da soli, senza nonni o amici a dargli una mano, queste problematiche hanno iniziato a pesare sulla coppia. Beatrice ha continuato il suo racconto dicendo: “Quando sei in crisi o ce la metti tutta o fai passi indietro. Il mio compagno non è stato mai in grado di rispondere alle difficoltà nel modo in cui lo facevo io e ha iniziato a fare dei passi indietro”.

A ciò si sono poi sommate anche le differenze caratteriali. L’attrice si è detta infatti più moderna, vogliosa di incontrare amici, dedita al divertimento e alle uscite. Alessandro invece era il suo opposto, un abitudinario che non voleva neanche sposarsi e avere dei progressi. A questo punto è intervenuta nella questione Rosy, chiedendo: “Tu non ti sei accontentata?” E Beatrice ha concluso con le lacrime agli occhi dicendo: “Per due anni ha fatto la vittima, dicendo che l’avevo mollato io.

Però invece è stato lui a lasciarmi. Anche se ad oggi abbiamo una solida amicizia”.

Possibile riavvicinamento in corso tra Garibaldi e Luzzi

Durante la festa non sono mancati i ringraziamenti da parte di Giuseppe Garibaldi a Beatrice Luzzi. Mentre erano a tavola, il ragazzo si è alzato visibilmente commosso e ha ringraziato Beatrice dicendo: “Grazie di avermi fatto crescere come persona e come uomo. Sei stata un’insegnante di vita”. Secondo le osservazioni di alcuni concorrenti, potrebbe essere il segnale di un ravvicinamento tra i due.