Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore su Rai 1 nella settimana che va dal 4 all'8 dicembre 2023. L'appuntamento con la fortunata soap non andrà in onda nella giornata di venerdì pomeriggio.

In occasione del giorno dell'Immacolata, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche e a farne le spese sarà proprio la messa in onda della serie italiana che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di spettatori.

Il Paradiso delle signore si ferma l'8 dicembre

Venerdì 8 dicembre la programmazione pomeridiana di Rai 1 subirà delle modifiche in occasione della prima giornata festiva che aprirà le porte al Natale 2023.

A saltare sarà l'appuntamento con la soap opera che eccezionalmente per l'8 dicembre non andrà in onda in prima visione assoluta.

Gli spettatori e appassionati dovranno fare i conti con una settimana "breve" per la soap, con la messa in onda dell'ultima puntata prevista giovedì 7 dicembre.

La situazione tornerà alla normalità dalla settimana successiva, dato che dall'11 dicembre in poi si ritornerà alla consueta messa in onda con cinque puntate previste su Rai 1.

Tancredi non vuole perdere Matilde nelle prossime puntate de Il Paradiso

Le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 4 dicembre in poi rivelano che Tancredi si batterà con tutte le sue forze per cercare di riconquistare il cuore di sua moglie.

Il perfido e astuto Sant'Erasmo sa benissimo di aver sbagliato nei confronti di Matilde avendola ingannato in merito alla vicenda dell'incendio al mobilificio.

Tuttavia intenderà fare in modo che sua moglie possa perdonarlo e pur di riuscire nel suo intento si dirà disposto e pronto a tutto.

Anche Vittorio si mostrerà particolarmente dispiaciuto dopo che Matilde ha scelto di allontanarlo dalla sua vita e deciderà così di uscire allo scoperto con i suoi sentimenti, rivelando alla donna ciò che prova realmente nei suoi confronti.

Vito vuole chiedere la mano di Maria

Vito, invece, si renderà conto che è giunto il momento di avanzare a Maria la fatidica e attesa proposta di matrimonio.

Vito deciderà così di organizzare tutto nei minimi dettagli, così da poter chiedere la mano della stilista.

Resta da capire a questo punto quale sarà la reazione della Puglisi nel corso dei prossimi appuntamenti di questa ottava stagione, dato che prima del rientro ufficiale di Vito dall'Australia ha avuto dei momenti di grande crisi dovuti ai baci e ai momenti di passione vissuti in gran segreto con Matteo Portelli.