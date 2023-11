Stanno facendo discutere le affermazioni di Beatrice sulla "coppia" che da settimane è al centro delle dinamiche del GF: Mirko e Perla. L'attrice ha criticato la nuova concorrente dicendo che Brunetti sarebbe troppo per lei e che non ci tornerà insieme: Greta ha messo "mi piace" al video su Instagram in cui la protagonista del reality critica Vatiero. Frecciatine da parte dell'inquilina anche a Cesara Buonamici per l'immunità che continua a dare a Giuseppe e a Massimiliano.

Le pungenti riflessioni sulla 'coppia' del GF

Luzzi è una delle poche a bocciare Perla al fianco di Mirko: se fuori e dentro la casa del GF sono in migliaia a fare il tifo per il ritorno di fiamma tra i due ex, Beatrice ha un parere opposto e lo esprime apertamente davanti alle telecamere.

"Lui è un pezzo grosso e lei sa che uno così non lo trova più", ha esordito la concorrente nel pungente commento che ha fatto della discussa coppia di quest'edizione del reality-show.

Secondo l'attrice Brunetti sarebbe troppo per Vatiero e l'ha ribadito con queste parole: "Lui può puntare molto in alto, lei no".

"Lui non ci tornerà, lei lo farebbe e lo sposerebbe anche", ha detto ancora l'inquilina davanti alle telecamere e confrontandosi con Fiordaliso su uno degli argomenti di punta di questo periodo tra le mura di Cinecittà.

Il gesto della tentatrice Greta dopo l'avvicinamento al GF

La pagina Instagram del GF ha caricato un video che riassume le riflessioni che Beatrice ha fatto su Perla e Mirko e tra coloro che hanno messo "like" c'è anche Greta.

La tentatrice ne ha approfittato per lanciare una frecciatina indiretta alla "rivale" Vatiero apprezzando il discorso che Luzzi ha fatto su che tipo di donna Brunetti meriterebbe al suo fianco.

Da circa una settimana, però, Rossetti si sta esponendo sui social soltanto con "mi piace" a commenti o pareri altrui: da giorni la ragazza non condivide con i follower i suoi stati d'animo e le reazioni che ha vedendo il fidanzato sotto lo stesso tetto della sua ex.

Nonostante lo scetticismo di Beatrice e le mosse social di Greta, però, Mirko e Perla stanno iniziando a confrontarsi e l'altra sera hanno pianto insieme ricordando i cinque anni in cui sono stati una coppia.

Le stoccate all'opinionista Cesara Buonamici

Nel corso della chiacchierata che ha fatto con Fiordaliso, però, Beatrice ha criticato anche l'opinionista del GF e le scelte che fa da qualche puntata a questa parte.

Nel commentare l'immunità che Cesara Buonamici continua a dare a Giuseppe e a Massimiliano, infatti, Luzzi ha detto: "Lei li salva sempre. Sono due viziati e protetti".

La cantante ha concordato con l'amica ma non ha saputo darle una spiegazione sul perché Buonamici renda "innominabili" Garibaldi e Varrese, due concorrenti che sia lei che l'attrice vorrebbero tanto votare e mandare a rischio eliminazione.