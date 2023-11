Durante l'aperitivo, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati in giardino e sono tornati a parlare delle problematiche che li ha portati ad interrompere la loro relazione.

Vatiero nel ripercorrere alcune tappe è scoppiata a piangere perché convinta che insieme a lei il compagno non era più felice. Inoltre la ragazza ha ribadito di esserci rimasta male per alcuni atteggiamenti del suo ex dopo la partecipazione a Temptation Island.

Le dichiarazioni di Perla

Durante l'aperitivo organizzato dagli autori del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono distaccati dal gruppo e hanno iniziato a ripercorrere alcune tappe della loro relazione che li ha portati alla rottura.

In particolare, Vatiero ha affermato: "A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto". Tra le lacrime la ragazza ha rivelato che non riusciva ad essere serena nonostante al fianco avesse un ragazzo che cercava di darle il mondo: "Io mi sono resa conto che ti facevo male".

Perla è consapevole di avere avuto degli atteggiamenti sbagliati al punto da avere portato il compagno allo stremo. Da quando lei e Mirko Brunetti si sono lasciati, Vatiero ha detto di essere una donna più matura e si è resa conto che se in passato avesse ragionato come oggi molti problemi non ci sarebbe stati. Nella chiacchierata con il suo ex fidanzato, la gieffina di Angri ha anche detto di averlo amato con tutta sé stessa: "Sei stato il mio primo amore".

Parlando dei suoi sentimenti Vatiero ha ribadito che non avrebbe mai intrapreso una nuova relazione dopo Temptation Island, quindi ci è rimasta malissimo quando ha visto Brunetti tra le braccia di un'altra.

La replica di Mirko

Dopo avere ascoltato attentamente le dichiarazioni della sua ex Perla Vatiero, Mirko Brunetti ha rinnovato le scuse per avere commesso alcune leggerezze dopo la fine della relazione.

Inoltre ha riconosciuto il fatto che entrambi hanno commesso degli sbagli: secondo lui, la coppia non riusciva più a vivere quella spensieratezza che dovrebbero avere due ragazzi di 25 anni. Dal canto suo Brunetti si è detto molto ferito per il fatto che Perla Vatiero l'abbia definito "apatico" a Temptation Island. Dopo essersi commosso il 26enne di Rieti ha precisato che anche per lui si è trattato del primo amore e senza la sua ex compagna non sarebbe l'uomo che è oggi.

La conversazione fra i due ex fidanzati si è conclusa con un lungo abbraccio.