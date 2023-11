Beatrice Luzzi non approva pienamente la "coppia" Mirko-Perla e forse è una delle poche all'interno della casa del GF. Confidandosi con Fiordaliso l'attrice ha detto che Brunetti dovrebbe puntare più in alto, affiancandosi ad una donna diversa dalla sua ex. Sempre secondo la protagonista del reality-show Vatiero tornerebbe subito tra le braccia dell'uomo col quale ha partecipato a Temptation Island e che attualmente è legato a Greta Rossetti.

Il parere di Beatrice su Mirko e Perla

Dopo aver visto Mirko ballare e parlare all'orecchio di Perla, Beatrice si è fatta un'opinione piuttosto decisa su questa storia che sta attirando l'attenzione di fan e curiosi.

La mattina del 22 novembre Luzzi si è ritrovata in giardino con Fiordaliso e ha commentato l'avvicinamento che c'è stato tra i due ex fidanzati la sera prima durante il gioco della bottiglia al quale tutti hanno partecipato.

Anche se ha notato un "cedimento" da parte di entrambi mentre facevano il lento in salone, l'attrice pensa che Brunetti sia troppo per Vatiero e l'ha spiegato con queste parole: "Lei tornerebbe insieme a lui, lo ritiene un pezzo grosso".

"Lo sposerebbe perché uno così non lo trova più", ha detto ancora la concorrente del GF sulla coppia più discussa delle ultime puntate.

Il ballo nella casa del GF

"Mirko può trovare di più e puntare alto, lei no", ha concluso Beatrice.

Fiordaliso non ha contraddetto l'amica, anzi ha concordato con lei sul fatto che Perla potrebbe non essere la persona giusta per Brunetti nonostante siano stati insieme cinque anni.

Gli spettatori non la pensano così perché da quasi una settimana stanno facendo il tifo affinché la coppia si riunisca a qualche mese di distanza dalla rottura al falò.

La sera del 21 novembre c'è stato un primo avvicinamento fisico tra i due ex fidanzati: Marco Maddaloni ha scelto Mirko e Perla per una penitenza prevista dal gioco del bottiglia che prevedeva un ballo romantico al centro del salone.

I ragazzi non si sono tirati indietro e hanno fatto un lento di qualche minuto senza mai staccarsi e parlandosi all'orecchio pensando di non essere ascoltati per via della musica che c'era in diffusione nella casa.

Il ruolo di Greta fuori dalla casa

Se nelle scorse settimane si è esposta spesso per commentare quello che accadeva al GF, è da qualche giorno che Greta è quasi entrata in silenzio stampa.

La ragazza non si è ancora espressa sugli avvicinamenti che ci sono stati nella casa tra Mirko e Perla, se non con qualche like a post a suo favore e contro la "coppia".

Il fratello di Rossetti, però, in diretta su Tik Tok ha detto che esulterebbe se i due ex tornassero insieme, mentre la madre ha scritto su Instagram che l'influencer meriterebbe di più in amore.