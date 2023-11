Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati nuovamente a parlare degli errori commessi durante la loro relazione. Vatiero ha riferito di non aver compreso alcuni atteggiamenti da parte del suo ex come il bacio dato a Greta Rossetti nell'ultimo incontro avvenuto al Grande Fratello. In replica Brunetti ha rivelato di aver baciato la sua attuale compagna controvoglia.

Ennesimo confronto tra Mirko e Perla

Sabato sera, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono nuovamente isolati dal resto del gruppo e hanno affrontato le problematiche che hanno portato i due ad interrompere la relazione.

Vatiero ha riferito di essere frenata nei confronti del suo ex, anche per via dell'ultimo incontro avvenuto tra Brunetti e l'attuale compagna Greta: "Se non facevi quello stavi 100 passi avanti". Mirko Brunetti ha chiesto a bassa voce se Perla si stesse riferendo al bacio con Greta Rossetti e dopo aver avuto una conferma ha replicato: "L'unica cosa che ho fatto controvoglia". Spiazzata per la confidenza di Brunetti, Perla Vatiero ha sostenuto con sarcasmo che dal piccolo schermo non è sembrato affatto che abbia baciato l'attuale compagna senza volerlo. Poi ha ammesso che quando ha visto la scena è scoppiata a ridere.

Mirko Brunetti critica alcuni atteggiamenti di Greta Rossetti

Parlando con Angelica Baraldi, Mirko è tornato a mettere in discussione la relazione con Greta.

Il 26enne ha sostenuto di non avere gradito alcuni atteggiamenti della compagna: "Se ripenso a quello che ha fatto con te, per me è folle", il riferimento è al fatto che Rossetti sui social ha definito Baraldi una "gatta morta" per via della vicinanza a Brunetti. Inoltre Mirko ha rivelato di esserci rimasto male anche per il like messo contro di lui: "Per me è stato difficile fare finta di nulla".

Nel corso della conversazione il concorrente ha ribadito di volere al suo fianco una donna matura.

Al momento Brunetti non è al corrente che Rossetti sui social ha detto di non voler essere più associata a nessuno.

La situazione tra Brunetti e la sua ex Vatiero

Archiviato l'imbarazzo dei primi giorni di "convivenza forzata" Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno ritrovando la complicità.

Durante una chiacchierata sotto le coperte il ragazzo è tornato ad elogiare la ex: "Se penso alla parola donna, penso a Perla". Dopo averla abbracciata il giovane ha anche sussurrato all'orecchio di volerle un mondo di bene.

Complici anche i loro compagni d'avventura che sperano in un ritorno di fiamma, i due ex ogni giorno che passano nella casa di Cinecittà sembrano essere sempre più vicini.