Per i protagonisti di Palazzo Palladini ci saranno molte novità nella settimana di Un posto al sole dal 4 all'8 dicembre. Come annunciano le anticipazioni Marina e Roberto faranno di tutto per allontanare Ida e Diego. Nel frattempo Clara fuggirà con Eduardo e Alberto sarà furioso visto che non saprà dove si trovi suo figlio. Tra Serena e Mariella ci sarà un momento di vicinanza, mentre Samuel affronterà Espedito.

Clara in fuga con Eduardo e presa dai dubbi, Alberto furioso

Clara continuerà a portare avanti la sua scelta di lasciare Napoli con Eduardo ma non potrà fare a meno di pensare alle conseguenze della sua partenza.

Alberto sarà furioso e disposto a tutto pur di ritrovare suo figlio di cui si sono perse le tracce. Clara sarà molto combattuta e in un momento di grande sconforto commetterà un errore. Palladini potrà contare sul sostegno di Niko e non si darà pace fino a quando ritroverà Federico. Il nervosismo causato dalla difficile situazione provocherà anche un duro scontro tra Alberto ed Eugenio. Nel frattempo Roberto e Marina capiranno che potrebbe esserci del tenero tra Ida e Diego e non reagiranno affatto bene a questa scoperta.

Lara ancora tra gli incubi di Marina e Roberto

Marina e suo marito si renderanno conto che Diego è sempre più vicino a Ida e questo potrebbe rappresentare un pericolo per loro.

Se la madre di Tommaso dovesse abbassare le difese con Diego e raccontargli la sua storia, Ferri e sua moglie rischierebbero di perdere il bambino. Per questo motivo Roberto si darà da fare in cerca di un'idea per allontanare Ida da Diego prima che sia troppo tardi. Marina e suo marito riusciranno a convincere Ida a partire per Natale, tirando un sospiro di sollievo.

I guai, tuttavia, saranno appena cominciati perché l'incubo di Lara tornerà a tormentare Ferri.

Guai in vista per Samuel, intesa inaspettata tra Mariella e Serena

Per Samuel, invece, arriverà un momento molto duro perché dovrà affrontare Espedito. Il padre di Speranza con le sue parole colpirà molto Nunzio che proverà a far ragionare il suo amico.

Tra Mariella e Serena, invece, arriverà un'intesa inaspettata e le due donne si troveranno a essere complici. Tutto inizierà da un litigio tra Lollo e Irene grazie al quale emergeranno delle affinità tra Serena e la moglie di Guido. Eugenio, invece, deluso da come sono andate le cose con Viola, farà una proposta a Lucia. Infine, per Giulia e il suo centri sociale arriverà un momento molto importante perché organizzerà una manifestazione contro la camorra. Con l'iniziativa preparata con don Raimondo la donna spererà di sensibilizzare più persone sull'argomento.