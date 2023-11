Dopo il confronto che Perla Vatiero e Greta Rossetti hanno avuto in studio al Grande Fratello lo scorso lunedì, Alfonso Signorini ha proposto a Greta di entrare all'interno della casa di Cinecittà come concorrente. L'ex tentatrice di Temptation Island ha accettato di buon grado, pur avendo chiuso la sua relazione con Mirko Brunetti. Nelle scorse ore i fan di Perla hanno voluto annunciarle in anteprima l'ingresso della "rivale" andando fuori dalla casa di Cinecittà e urlando: "Entra Greta".

L'ingresso di Greta al GF darà una nuova scossa a Perla e Mirko e per preparare Vatiero a questo ingresso inaspettato alcuni suoi fan hanno pensato di recarsi all'esterno della casa per informarla.

'Perla, entra Greta', hanno urlato e pare proprio che la Vatiero abbia recepito il messaggio, così come Mirko che era al suo fianco. Entrambi sono rimasti in silenzio, ma hanno sgranato gli occhi. Poco dopo è giunto un commento di Perla: 'Che p***e, se è vero', ha detto visibilmente infastidita, prima di essere chiamata in confessionale.

Tiene banco il triangolo amoroso Mirko-Greta-Perla

Greta sta per diventare una nuova concorrente del Grande Fratello. Continuerà dunque a tenere banco il triangolo amoroso formato da Greta, Mirko e Perla.

Dopo l'ingresso di Vatiero, grande spazio è stato dedicato da Signorini alla sua love story con Mirko che era terminata durante il falò di confronto a Temptation Island.

Fra i telespettatori c'è chi spera in un ritorno di fiamma, come è possibile notare dai commenti che circolano sul web, ma la presenza di Greta non rende facile il riavvicinamento tra i due ex.

Mirko in più di un'occasione si è dimostrato innamorato di Greta, ma poi l'arrivo di Perla ha rimescolato tutte le carte. La complicità tra i due, cementata in cinque anni di convivenza, è palpabile tanto che Mirko ha perfino ammesso di aver baciato la fidanzata controvoglia durante la sua ultima visita.

Tale affermazione, unita ad altre che sembrano rinnegare ogni sentimento, hanno spinto Greta a chiudere con Brunetti in diretta tv. Ma la fine della sua sua storia non le ha impedito di accettare di diventare una nuova inquilina della casa. Pertano a breve starà sotto lo stesso tetto di Perla e Mirko.