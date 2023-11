Durante la serata di ieri, Fiordaliso ne ha dette di ogni su alcuni concorrenti del Grande Fratello. Scendendo nel dettaglio, la concorrente ha esordito spiegando di vedere i giovani molto diversi da quello che faceva lei alla loro età. Dunque ha criticato Letizia Petris, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella. Convinta che nella puntata di giovedì verranno mandate in onda delle clip, "zia Fiorda" si è detta sicura che verrà nominata dalla maggior parte dei suoi coinquilini.

I commenti della concorrente

Nel mezzo di un discorso con Giselda Torresan, Rosy Chin, Jill Cooper e Alex Schwazer, Fiordaliso si è lasciata andare ad alcune critiche nei confronti dei concorrenti più giovani.

Vedendo Paolo Masella avvicinarsi al tavolo, la cantante l'ha rimproverato di avere il freno a mano nei confronti di Letizia Petris visto che nutre un forte interesse. In replica il macellaio ha spiegato che non riesce a fare di più per via delle insicurezze della 25enne. A quel punto Fiordaliso ha criticato Letizia in quanto si farebbe sempre troppe paranoie e spesso scoppierebbe in lacrime. Successivamente è stato il turno di Giuseppe Garibaldi, secondo l'artista avrebbe giocato sporco con Beatrice Luzzi pur di non essere eliminato al televoto. Non contenta Fiordaliso ha avuto da ridire anche su Mirko Brunetti: secondo la concorrente, il nuovo coinquilino avrebbe dovuto risolvere i problemi con la ex Perla Vatiero e Greta Rossetti lontano dai riflettori.

Angelica Baraldi non si è salvata dai commenti di Fiordaliso: "Rick è come Mark Caltagirone, ha stancato". Infine ha criticato Angelica anche per il fatto del cibo: "Pensa a cucinare solo le sue cose e per Paolo. Non ha mai lavato un piatto". Per Fiordaliso, la coinquilina originaria di Modena è ossessionata dalla lista della spesa settimanale e dalla sua dieta visto che ha un'intolleranza al glutine.

Fiordaliso sicura di ricevere una nomination di massa

Al termine dei commenti su alcuni suoi compagni d'avventura, Fiordaliso si è detta sicura che nella puntata di giovedì 2 novembre verranno mandate in onda delle clip. Dunque ha affermato: "Domani mi becco le nomination".

Nel frattempo, all'interno della casa di Cinecittà si è divulgata la notizia dei commenti di "zia Fiorda" ma nessuno sa il contenuto.

Letizi Petris parlando con Angelica Baraldi ha detto: "Ha fatto un cappottino a tutti". Inoltre la concorrente di Riccione nel sapere che la coinquilina abbia parlato male di lei alle sue spalle è scoppiata a piangere. Tutti i concorrenti sono in attesa di sapere ciò che ha detto Fiordaliso in modo da replicare alle insinuazioni sul loro conto.