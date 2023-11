Ida e Alessandro sarebbero in piena crisi ma, al momento, preferirebbero non rompere il silenzio e far chiarezza su quanto sta succedendo fuori da Uomini e donne.

A distanza di un anno dalla scelta avvenuta nello studio del talk show pomeridiano di Canale 5, i due ex volti del trono over non starebbero affrontando un momento idilliaco.

Le voci di crisi si fanno sempre più insistenti e, in queste ore, un post pubblicato da Alessandro sul suo profilo Instagram sembra essere proprio una frecciatina rivolta all'ex dama over.

Voci di crisi tra Ida e Alessandro dopo l'ultima partecipazione a U&D

È passato un anno da quando Ida e Alessandro scelsero di viversi la loro relazione al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere e quindi tenersi distanti da tutto e tutti.

Durante i primi mesi tutto sembrava procedere per il verso giusto: la coppia ha trascorso l'intera estate assieme, cimentandosi in una serie di viaggi in giro per il mondo e costanti dediche d'amore postate sui loro rispettivi canali social.

A settembre, poi, i due sono ritornati in studio nel talk show di Maria De Filippi per raccontare al pubblico come stava procedendo la loro relazione, svelando di essere addirittura pronti per andare a convivere assieme.

Le cose, però, pare che siano cambiate nei mesi a seguire: da quel mese di settembre sulla coppia del trono over è calato il gelo e il silenzio assoluto.

La coppia nata nel trono over tace sulle voci di crisi e rottura

I due non si sono più fatti vedere insieme sui social: zero dediche d'amore e nessuna nuova foto assieme, lasciando così intendere che ci fosse aria di crisi.

Le voci si sono fatte sempre più insistenti anche se, per il momento, Ida e Alessandro hanno preferito non rispondere alle tantissime domande dei fan, curiosi di scoprire e sapere cosa sta succedendo e il perché di questo prolungato silenzio che ormai va avanti da circa due mesi.

Alessandro Vicinanza e la presunta frecciatina contro Ida Platano

Le risposte ufficiali non sono arrivate ma, in queste ultime ore, Alessandro ha postato un messaggio social che per i fan sembra essere una frecciatina rivolta proprio da Ida Platano.

L'ex volto di Uomini e donne ha condiviso l'aforisma del suo oroscopo del giorno, che recita così: "Il furbo cambia le carte in tavola, la persona intelligente e saggia come te cambia direttamente il tavolo".

Una frase che potrebbe nascondere un significato nascosto, tale da spingere Alessandro Vicinanza a condividerla sul suo profilo ufficiale Instagram. Il mistero si infittisce sempre più e i fan sperano che la coppia possa fare chiarezza al più presto.