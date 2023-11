L'ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello ha innescato nuove dinamiche gettando scompiglio negli abitanti della casa.

In particolare Mirko Brunetti ha rivelato di non riuscire ad essere indifferente alla presenza della sua ex fidanzata: "Non mi è indifferente e mai lo sarà. Io non ce la faccio, non lo sarà nemmeno tra anni - ha rivelato parlando a cuore aperto - Vivo le cose in profondità e con lei è stata una storia davvero forte. Non tanto per gli anni passati insieme, a noi mancava solo l’anello al dito. Era come un vero matrimonio e la realtà dei fatti è questa.

Lei era tutto il mondo per me e io sono sicuro che ero tutto il mondo per lei".

Affermazioni piuttosto forti che non sono state gradite da Greta Rossetti: l'attuale fidanzata di Mirko Brunetti ha infatti apposto un like al post social di un utente che ha criticato l'atteggiamento tenuto dal suo attuale compagno.

Il gesto di Greta

Il post della discordia è stato postato su TikTok: "La verità è che avete perso sia se siete Perla sia se siete Greta. Perché la guerra la vincete se quelli come Mirko li mandate a a quel paese. Non se fate a gara per conquistare uno che si innamora ogni due settimane e invece di risolvere i problemi di coppia si fa un tatuaggio con una che conosce da dieci giorni. Uno che va al GF a fare il piacione con chiunque abbia un buco da penetrare" ha digitato un utente.

E' questo il post a cui è arrivato il like di Greta Rossetti, che potrebbe averne sposato tutto o solo in parte il contenuto (la cosa non è data sapere).

Anita Olivieri è convinta che Mirko tornerà con la sua ex

Nel frattempo, anche gli altri concorrenti si sono espressi su un possibile ritorno di fiamma tra Mirko e Perla. Secondo Anita Olivieri, i due torneranno insieme: "Falli stare due mesi belli tondi e zan zan succede".

Olivieri ha rivelato poi di aver ricevuto delle confidenze da parte di Mirko che le ha ulteriormente confermato di non rimanere indifferente a Perla per via della bellissima relazione che hanno avuto i due. A fare eco ad Anita ci ha pensato Angelica Baraldi: anche secondo lei, i due ex volti di Temptation Island presto torneranno insieme con Greta Rossetti che a quel punto diventerà un ricordo per Brunetti.

Al contrario, Fiordaliso crede che fra i due ex ci sia un bellissimo rapporto ma che il sentimento d'amore sia ormai svanito. La cantante ha inoltre fatto notare che Mirko attualmente ha una situazione in sospeso con Greta Rossetti: "No, secondo me non tornano insieme" ha sentenziato in chiusura.