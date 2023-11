Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 27 novembre al 1° dicembre 2023 rivelano che Filippo proporrà a Micaela di diventare la nuova co-conduttrice della trasmissione radiofonica di Michele.

Alberto continuerà a tramare alle spalle della sua ex compagna, perché desidera riuscire ad ottenere l'affido esclusivo del loro bambino, Clara si ritroverà a fare una scelta difficile e al tempo stesso importante legata alla sua vita.

Michele farà i conti con la novità di Filippo legata alla scelta di provare ad assumere Micaela come nuova speaker radiofonica e non la prenderà per niente bene.

Rosa proverà a lasciarsi alle spalle ciò che c'è stato con Damiano e tenterà in tutti i modi di dare una svolta alla sua vita.

Clara fa una scelta difficile nelle prossime puntate fino al 1° dicembre 2023

Il perfido Palladini non si arrenderà e andrà avanti per la sua strada, nonostante i tentativi di Niko che cercherà in tutti i modi di far tornare il sereno tra i due ex fidanzati, con lo scopo di evitare soluzioni tragiche che andrebbero a ritorcersi contro il loro bambino.

Intanto Eduardo si ritroverà a prendere una decisione importante per il suo futuri: intende lasciare al più presto e in maniera definitiva Napoli per trasferirsi altrove.

Un duro colpo per Clara che, nel momento in cui scoprirà come stanno le cose, si ritroverà a fare una scelta inaspettata e difficile che avrà delle ripercussioni importanti sulla sua vita.

Michele deluso dalla scelta di Filippo

Quando il giornalista scoprirà di questa novità non la prenderà affatto bene e non potrà mostrarsi felice ed entusiasta per la scelta del direttore della radio.

Intanto Micaela non sembrerà essere disposta ad accettare la proposta di Filippo e, in un primo momento, finirà per snobbarlo.

Per Rosa arriverà il momento di chiudere con il passato e dare una svolta importante alla sua vita.

Rosa volta pagina e chiude con il passato: anticipazioni Upas 27 novembre-1° dicembre

La donna avrà modo di confidarsi con Giulia, alla quale ammetterà di essere un po' delusa per come sono andate le cose con il suo ex Damiano, dato che tra i due non c'è stato verso di recuperare il loro rapporto sentimentale.

Le trame della soap opera di Rai 3 rivelano che Ida deciderà di mettersi all'opera per poter cercare un nuovo lavoro.

La donna non intende pesare sulle spalle di Marina e Roberto che, in questo ultimo periodo, l'hanno accolta aprendole le porte della loro abitazione.

Ida, però, ha bisogno di un'ulteriore entrata economica per mandare soldi ai suoi cari e potrà contare sul sostegno di Diego.