Alcuni fan forse hanno rovinato la sorpresa che gli autori del GF hanno in serbo per gli inquilini nella puntata del 2 dicembre: l'ingresso di Greta Rossetti nella casa da concorrente. Il 28 novembre qualche spettatore si è appostato fuori dalle mura di Cinecittà e ha urlato ciò che accadrà sabato prossimo: Perla ha sentito tutto e ha reagito sbuffando, mentre Mirko non ha fatto trasparire nessuna emozione.

L'avviso del pubblico del GF a Perla

Dopo aver lasciato Mirko in diretta Greta si prepara ad entrare nella casa del GF: l'inizio dell'avventura di Rossetti nel reality-show avverrà sabato 2 dicembre, come ha anticipato Alfonso Signorini lunedì sera.

Gli inquilini non dovrebbero essere a conoscenza di questa importante novità, ma ieri pomeriggio qualcuno si è appostato fuori dalle mura di Cinecittà e ha urlato: "Perla, sabato entra Greta".

Proprio in quel momento Vatiero si trovava in giardino con Mirko e ha sentito tutto: la reazione della giovane è racchiusa in un video che i siti stanno condividendo da qualche ora.

"Che p... se è vero", ha commentato la giovane sbuffando e allontanandosi dal divano dove era sdraiata con l'ex Brunetti fino a pochi secondi prima.

Cambiano gli equilibri

Sabato sera, dunque, Perla non dovrebbe stupirsi vedendo Greta varcare la porta rossa e diventare una concorrente ufficiale del GF.

La ragazza di origini campane sta per iniziare una convivenza con la persona che ha contribuito alla fine della sua lunga storia d'amore con Mirko, anche lui recluso tra le mura di Cinecittà da circa due mesi.

Il programma condotto da Alfonso Signorini sta per ricostituire il triangolo che quest'estate ha appassionato milioni di spettatori, regalando a Temptation Island ottimi ascolti.

Brunetti non ha avuto nessuna reazione alle urla che hanno anticipato l'arrivo della sua ex all'interno della casa, anzi è rimasto impassibile e non ha neppure commentato l'allontanamento di Perla dopo aver sentito le parole dall'esterno.

Luca Vetrone in lizza per il GF?

Greta Rossetti, però, potrebbe non essere l'unica new entry che entrerà nella casa sabato 2 dicembre: sui social network si vocifera che gli autori starebbero preparando una sorpresa anche per Perla, che tra pochi giorni potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con un ragazzo che ha conosciuto dopo la rottura con Mirko.

Luca Vetrone, ex naufrago dell'Isola dei Famosi e modello, sarebbe in lizza per il ruolo di concorrente del GF: il giovane è stato nominato diverse volte da Vatiero tra le mura di Cinecittà e gli addetti ai lavori potrebbero averlo contattato per proporgli l'ingresso "in coppia" con la ex di Brunetti, ma al momento è solo un pettegolezzo non c'è nessuna conferma.