Nel pomeriggio di questo mercoledì 29 novembre al Grande Fratello Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati in giardino e per l'ennesima volta hanno ricordato i momenti belli vissuti quando stavano insieme. Il giovane con gli occhi lucidi ha confidato di aver dato tutto sé stesso nella loro relazione e che il sentimento che nutriva andava oltre ogni cosa.

Le dichiarazioni di Mirko

Questo pomeriggio sulla casa di Cinecittà è arrivato un aereo da parte dei fan per Mirko e Perla con scritto "mas fuerte". Poco dopo la dedica ricevuta, l'ex coppia si è ritrovata in giardino ed è tornata a parlare dei momenti belli vissuti durante la loro relazione.

In particolare, il 26enne è apparso molto commosso e ha detto a Vatiero di non aver mai mentito quando diceva che per lei avrebbe scalato una montagna.

Poi Mirko ha confidato che i sentimenti provati nei suoi confronti non li ha mai provati con nessun'altra persona: "Io mi conosco". Infine ha concluso: "Io per te ho dato tutto me stesso, ti ho sempre messo davanti a tutto".

La riflessione di Perla

Dopo aver ascoltato il suo ex, anche Perla Vatiero è apparsa commossa per la dedica dei fan e ha ribadito di essere rimasta male quando lui ha intrapreso una relazione con un'altra persona poco dopo che si erano lasciati.

A tal proposito la giovane ha ammesso che per lei non è facile superare le cose che sono accaduto fra loro nell'ultimo periodo.

Tuttavia ha precisato che a differenza dei mesi precedenti, oggi non è più arrabbiata.

Prima di concludere la conversazione Perla ha confermato che il sentimento che hanno provato l'uno nei confronti dell'altra è stata davvero travolgente.

I consigli degli altri concorrenti

Archiviata la conversazione, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono confidati con altri inquilini della casa del GF.

Parlando con Marco Maddaloni, Brunetti ha ribadito il sentimento che lo legava a Perla e ha precisato che quando hanno deciso di partecipare a Temptation Island non era stato per una mancanza di sentimento ma per altri fattori.

Dal canto suo anche Vatiero si è confidata con Letizia Petris, ammettendo che Mirko Brunetti per lei avrà sempre un posto speciale nel cuore.

La coinquilina le ha consigliato di riflettere e comprendere se è disposta a resettare l'ultimo periodo pur di tornare con il suo ex, inoltre le ha suggerito di vivere il tutto con più leggerezza.

Ben presto peraltro la complicità tra i due ex potrebbe intanto nuovamente essere minata dall'ingresso di Greta Rossetti.