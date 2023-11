Cambio di programmazione per La Promessa su Canale 5 durante il prossimo mese di dicembre 2023.

L'appuntamento con la soap opera spagnola prenderà il posto di Uomini e donne durante il periodo delle festività natalizie con gli spettatori che potranno dunque assistere alla messa in onda di puntate più lunghe che si preannunciano dense di colpi di scena.

La soap opera La Promessa in onda alle 14:45 nel periodo natalizio

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche in occasione delle settimane natalizie, quando si assisterà allo stop di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 23.

Le due trasmissioni di Maria De Filippi si fermeranno per qualche settimana a partire da metà mese e, a quel punto, Mediaset terrà accesa la fascia del primo pomeriggio con i nuovi appuntamenti della soap opera spagnola.

Le nuove puntate della serie incentrata sulle vicende di Jana e Manuel andranno in onda a partire dalle 14:45 in poi nel daytime di Canale 5 e andranno avanti fino alle 17 circa, quando poi la linea passerà a Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino.

Il talk show che mescola attualità, cronaca e spettacolo non si fermerà per tutto il periodo delle feste di Natale e sarà regolarmente in onda, in diretta dal lunedì al venerdì, contando proprio sul traino che verrà lasciato in eredità dalla soap iberica.

Cambio programmazione dicembre: la soap spagnola si allunga e conquista spazio

In questo modo, Mediaset darà una accelerata alle trame della soap che attualmente va in onda con puntate mini di appena 15 minuti al giorno in prima visione su Canale 5.

La programmazione della soap opera tornerà ad essere "regolare" a partire dall'8 gennaio 2024, quando il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia tornerà ad essere quello di sempre e accoglierà nuovamente le trasmissioni di Maria De Filippi dalle 14:45 alle 16:40 circa.

Petra pronta a distruggere Pia nelle nuove puntate della soap

Intanto, le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse durante il mese di dicembre in tv, rivelano che Cruz deciderà di invitare al palazzo la baronessa Elisa de Grazalema, con l'intenzione di avere ulteriori informazioni sul suo conto e verificare in prima persona anche il rapporto che ha con suo marito Alonso.

Pia, invece, si ritroverà a vivere dei momenti di grande difficoltà all'interno del palazzo dopo che Petra ha svelato pubblicamente la notizia della sua gravidanza.

La domestica si renderà conto che ci sono diversi membri del personale di servizio che non la trattano più allo stesso modo. Petra coglierà così l'occasione per distruggere la sua nemica e, soprattutto, mettere in dubbio la paternità del bambino che porta in grembo.