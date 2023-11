Mirko Brunetti è tornato a parlare della sua ex fidanzata Perla Vatiero. Nel corso di una chiacchierata con Vittorio Menozzi, l'ex volto di Temptation Island ha rivelato di aver visto la sua ex molto più matura rispetto al passato. Poi ha riferito che la loro storia è qualcosa di indescrivibile perché sono cresciuti insieme: "Lei è una donna bellissima".

Le dichiarazioni di Brunetti

Durante la 19^ puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha avuto un confronto con l'ex Perla. Sul finale del confronto i due ex fidanzati ricordando la relazione che hanno avuto sono scoppiati entrambi a piangere.

Il giorno seguente, Mirko è tornato su quanto accaduto e parlando con Vittorio ha rivelato di aver sognato il confronto con Perla. Inoltre ha affermato: "Mi sono sognato che entrava e che continuavamo a parlare qui dentro sui divanetti". Brunetti parlando della relazione avuta con Perla ha dichiarato: "Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco. Io sono diventato uomo con lei e lei donna". Secondo il suo punto di vista, durante la relazione sono state bruciate alcune tappe che non hanno permesso alla coppia di vivere in modo spensierato i bei momenti. A differenza del passato, Mirko Brunetti ha visto la sua ex fidanzata molto più matura. A tal proposito ha rivelato di avere sempre detto a Perla di essere più calma nei modi e nei toni durante le discussioni.

Lo stesso Brunetti ha riconosciuto di essere anche lui cambiato e di avere seguito i consigli della ex: "Lei mi faceva capire di essere più duro e deciso e io sto cercando di esserlo. Per assurdo siamo stati io e lei, così come dovevamo essere".

La reazione di Greta Rossetti

Greta Rossetti è tra le persone che hanno commentato il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Su Instagram, la diretta interessata ha rassicurato Mirko di stare tranquillo poiché non si è arrabbiata nel vederlo piangere per la sua ex: "Ci sono passata io in prima persona con il mio ex". Per quanto riguarda un possibile ritorno di fiamma tra Mirko e Perla, Rossetti ha affermato: "Non penso che lui possa tornare indietro".

Greta non è gelosa di Perla, ma di Angelica Baraldi: la prima è stata lasciata da Mirko Brunetti per dei problemi all'interno della coppia, mentre la seconda potrebbe rappresentare un'insidia.

Lo scorso lunedì 13 novembre, Perla Vatiero doveva entrare al GF ma avendo contratto il Covid-19 è saltato tutto. Nel caso si sia negativizzata, stasera dovrebbe entrare in casa. Dunque il sogno di Mirko Brunetti potrebbe avverarsi. Stando alle indiscrezioni tra qualche settimane potrebbe entrare al GF anche Greta Rossetti.