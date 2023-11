La soap Terra Amara prosegue il suo appuntamento su Canale 5 e nei prossimi episodi Demir Yaman scoprirà che Umit è incinta di lui, ma non vorrà che metta al mondo questo bambino, così la farà sequestrare con lo scopo di farla abortire grazie a un medico da lui ingaggiato.

Anche Kerem Ali si troverà in pericolo: lotterà tra la vita e la morte a causa di una grave forma di meningite e finirà in terapia intensiva.

Trame turche Terra amara: Fekeli caccia Umit dal suo ranch

Umit annuncerà a Demir di aspettare un figlio da lui, per tale verrà narcotizzata e rapita su ordine dell’imprenditore.

Si risveglierà quando un medico sarà in procinto di praticarle l'aborto, ma riuscirà a scappare dopo l’arrivo della polizia. Durante la fuga Umit incontrerà Sevda, che la porterà in un posto sicuro. Convincerà Ali Rahmet Fekeli ad accoglierla a casa sua per proteggerla da Demir con la promessa che lascerà Cukurova entro pochi giorni.

Dopo il fallimento del suo piano, Demir scoprirà che ad Adana stanno circolando delle fotografie in cui è ritratto con Umit. Quest’ultima a causa di questa notizia verrà licenziata dall’ospedale e cacciata dalla casa di Fekeli, il quale si convincerà che sia stata lei a diffondere lo scatto compromettente con l’imprenditore.

Demir scoprirà inoltre che Sevda è la madre di Umit e la caccerà dalla sua tenuta.

Fikret accetta di aiutare Umit a fuggire, Sevda muore

Yaman si metterà alla ricerca di Umit, anche perché prometterò a Zuleyha che il figlio della sua ex amante non verrà al mondo. Nel contempo Fikret accetterà di aiutare la dottoressa Kahraman a fuggire da Cukurova.

Umit però verrà rapita nuovamente dagli uomini di Demir, e Sevda si alleerà con Betul per ritrovarla.

A quel punto la madre della ragazza minaccerà Demir per provare a salvarla, e gli chiederà 100.000 lire turche e un'auto per rifarsi una nuova vita lontano da Cukurova. Se non le darà nulla Zuleyha finirà in carcere per aver ucciso un bandito la notte in cui c’è stata una rapina alla tenuta. Yaman si piegherà al ricatto di Sevda.

Durante la fuga delle due donne Umit dirà alla madre Sevda di aver inscenato la gravidanza. Successivamente la ragazza vorrà avere un ultimo confronto con Demir, durante il quale gli punterà contro una pistola. Sevda però non vorrà che Demir muoia per mano di Ümit, così gli farà da scudo e morirà al posto suo.

Il piccolo Kerem Ali in ospedale, Fekeli vuole ottenere la sua custodia

Dopo la morte di Mujgan, rimasta vittima di un incidente aereo, Ali Rahmet Fekeli dirà a Lütfiye di aver già avviato le pratiche per adottare Kerem Ali. A complicare la situazione, però, sarà l’arrivo improvviso dello zio di Kerem Ali: il fratello di Mujgan vorrà ottenere la custodia del nipote. Il piccolo, però, farà preoccupare tutti a causa di una febbre molto alta. Verrà ricoverato in ospedale e rischierà la vita a causa della meningite.

Rimarrà in terapia intensiva e sarà anche vittima di un arresto cardiaco, il piccolo riuscirà a salvarsi?