Un posto al sole ha in serbo due puntate interessanti nei giorni 20 e 21 novembre dato che ci saranno dei problemi di grossa portata per Clara Curcio. Dopo essere stata pizzicata dal suo ex Alberto insieme a Eduardo, la donna dovrà affrontare una dura conseguenza. Infastidito dalla frequentazione tra la sua ex e il malavitoso Sabbiese, l'avvocato Palladini deciderà di chiedere l'affidamento esclusivo di Federico, strappandolo dalle braccia della madre. Clara non reagirà positivamente e sprofonderà nella disperazione. Ci penserà Rosa a consolare l'amica.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini si respirerà un'aria agitata per via della scarcerazione di Lara. Roberto e sua moglie saranno preoccupati per ciò che potrebbe accadere una volta che la donna lasci il carcere, ignari del piano che Gabriella riserverà a Lara.

Infine ci sarà spazio anche per la new entry Isabella. La mamma di Riccardo arriverà a Napoli e interagirà con Rossella.

Gabriella pronta a incastrare Lara

I preparativi delle nozze di Rossella e Riccardo procederanno non senza qualche intoppo, poiché i due finiranno per scontrarsi duramente a causa del lavoro. Questa discussione potrebbe portarli a metterli sul piede di guerra. Come se non bastasse, una misteriosa donna farà il suo ingresso al caffè Vulcano, catturando l'attenzione dei presenti: si tratta di Isabella, nonché madre del dottore.

Nella puntata del 20 novembre si tornerà a parlare anche dell'intricata situazione di Lara Martinelli. Mentre Marina e suo marito saranno in preda alle preoccupazioni per l'imminente scarcerazione della donna, Gabriella Sebillo si prepara a servire un colpo destinato a intrappolare Lara.

Spazio anche a Clara, la quale dovrà affrontare la dura decisione presa dal suo ex Alberto.

Dopo aver visto la madre di suo figlio in compagnia di Eduardo Sabbiese, l'avvocato Palladini avrà intenzione di ottenere la custodia esclusiva del bambino, in modo da punire Clara per le sue cattive frequentazioni. Disperata per la situazione venutasi a creare, la donna andrà a cercare consolazione dall'amica Rosa.

C'è feeling tra Isabella e Rossella

Nell'appuntamento di martedì 21 novembre di Upas Lara, che si ritroverà ancora dietro le sbarre, si accorgerà che una volta ritornata in libertà la attende un gravissimo pericolo. Nel frattempo Ida sprofonderà in un momento di sconforto e verrà consolata da Diego Giordano.

Rossella e Isabella si incontreranno e tra le due si instaurerà subito un legame positivo, dato che sembreranno andare piuttosto d'accordo. Intanto Nunzio Cammarota si deciderà a scavare nei suoi sentimenti, cercando di capire che cosa prova per Rossella.