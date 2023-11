Mirko e Perla dormono assieme nello stesso letto all'interno della casa del Grande Fratello e la regia stacca la diretta sul più bello, facendo infuriare i fan social. Ma questo stacco era abbondantemente previsto e infatti si può seguire la diretta dalla casa solamente sul web tramite Mediaset Infinity.

In queste ultime ore, tra i due ex fidanzati c'è stato un netto riavvicinamento sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia e tutto ciò non è passato inosservato agli occhi dei fan che, a questo punto, sognano e sperano in un ritorno di fiamma ufficiale tra i due ex protagonisti di Temptation Island.

Mirko e Perla vanno a dormire insieme nello stesso letto al Grande Fratello

Domenica scorsa, giocando a "obbligo o verità", a Perla era toccato l'obbligo di dormire nello stesso letto con il suo ex fidanzato.

Lei inizialmente ha finto insoddisfazione mentre lui, fin dal primo momento, si è mostrato particolarmente entusiasta di poter dormire nuovamente al fianco della sua ex.

Ieri sera la ragazza ha mantenuto fede all'obbligo ed ha passato la notte nello stesso letto di Mirko, finendo così per dormire assieme.

Dopo qualche momento di imbarazzo iniziale, i due hanno iniziato a ridere insieme e a scherzare proprio come se non avessero mi smesso di essere una coppia.

Sul più bello, però, ecco che la regia del reality show condotto da Alfonso Signorini è intervenuta per staccare la diretta.

La regia del reality show stacca la diretta su Mirko e Perla ed esplode il caos sul web

Essendosi fatte le 2 di notte, come da prassi, il live dalla casa più spiata d'Italia viene sospeso sia in televisione che in streaming online sul sito Mediaset Infinity.

Una scelta che ha scatenato caos e polemiche sul web, dato che i tantissimi fan della coppia stavano aspettando questo momento da tempo e tutti desideravano vedere come si sarebbe evoluta la situazione tra Mirko e Perla sotto le stesse lenzuola.

"Non ci posso credere che abbiano staccato la diretta sul più bello", scriveva un commentatore del reality show assistendo alla scena.

"Ma dai, aspettavamo questo momento da una settimana e staccano la diretta proprio ora. Lo trovo davvero ingiusto per i fan", ha scritto ancora un altro fan del reality show.

Greta pronta a entrare in casa come nuova concorrente ufficiale

A questo punto non si esclude che il resoconto di questa notte passata insieme nello stesso letto possa essere fornito nel corso della prossima puntata serale del GF in programma sabato 2 dicembre su Canale 5.

Alfonso Signorini potrebbe trasmettere le immagini tanto attese dai fan della coppia ma, soprattutto, nel corso della nuova diretta del reality show ci sarà spazio anche per l'ingresso di Greta Rossetti, ormai ex fidanzata di Mirko, come nuova concorrente ufficiale di questa edizione.