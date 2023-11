Nelle puntate di Terra Amara di lunedì 4 e martedì 5 dicembre Mujgan Hekimoglu perderà la vita in un incidente aereo. La sua morte devasterà tutti, in modo particolare Fikret.

Alla villa, intanto, ci saranno un po' di cambiamenti a causa dell'assenza di Zuleyha che preoccuperà non poco suo marito. Non trovandola da nessuna parte, Demir arriverà al punto di cacciare dalla casa Gulten in quanto si rifiuterà di dirgli dove si trova sua moglie. Intanto, l'investigatore Sadi gli fornirà delle false informazioni per mandarlo fuori pista.

Gulten cacciata dalla villa, Demir depistato da Sadi

Nell'appuntamento di lunedì 4 dicembre il tradimento di Demir non sarà più un segreto per Zuleyha, la quale verrà a sapere da Mujgan della tresca del marito con Umit. A questo punto per l'ex sarta la cosa migliore da fare sarà prendere i figli, fare i bagagli e lasciarsi Cukurova alle spalle per recarsi a Cipro.

Ignaro della partenza della moglie, Demir Yaman sarà preoccupato per lei. Non trovandola da nessuna parte chiederà a Gulten dove sia andata a finire Zuleyha, ma lei non dirà una sola parola in merito e questo avrà delle durissime conseguenze per lei. Furioso per il silenzio di Gulten, Demir dapprima la rimprovererà e poi la caccerà dalla villa.

Non volendosi arrendere all'assenza della moglie, Yaman si rivolgerà a Sadi, il quale in realtà sarà d'accordo con Zuleyha nel fornirgli dei falsi indizi in modo da depistare completamente la sua ricerca.

Mujgan muore, Sermin scopre la verità su Umit e Sevda

Nella puntata di martedì 5 dicembre ci sarà l'addio a Mujgan Hekimoglu.

A causa di un incidente all'aereo in cui viaggiava, la dottoressa perderà la vita, lasciando quindi orfano suo figlio Kerem Ali. Non passerà molto tempo prima che la notizia giunga alle orecchie dei cari di Mujgan, gettando Fikret in uno stato di profonda desolazione, in quanto si sentirà profondamente in colpa per essersi ostinato a portare avanti la sua sete di vendetta contro Demir, anziché prendersi più cura della relazione con la donna che amava.

Intanto Fusun dirà a Sermin che Umit e Sevda potrebbero essere madre e figlia. E quando la cugina di Demir troverà un documento, l'ipotesi di Fusun verrà confermata: il vero nome di Umit è Ayla, mentre quello di Sevda è in realtà Fatma Odzen.

Intanto tornerà il sereno all'interno della coppia formata da Gaffur e Saniye. Quando la piccola Uzum chiederà a Saniye di perdonare suo marito, infatti lei lo riammetterà a casa.