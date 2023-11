Nello sceneggiato di Terra amara nelle puntate in onda su Canale 5 mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre 2023 a Villa Yaman ci sarà il caos a causa di una lettera di minacce inviata da un ignoto mittente a Sevda e Zuleyha, le quali saranno invitate a sborsare del denaro in cambio del silenzio in merito all'omicidio di un malvivente avvenuto durante la rapina nella villa.

Questa vicenda spingerà Altun a ritornare a Cukurova, abbandonando il suo progetto di stare il più lontano possibile dal marito. La donna, infatti, dopo aver scoperto da Mujgan che lui l'ha tradita con Umit, ne è rimasta profondamente delusa al punto da voler divorziare.

Nel frattempo la morte di Mujgan lascerà completamente orfano il piccolo Kerem Ali, ma il bambino non verrà abbandonato al suo destino, poiché Fikret se ne vorrà prendere cura. Per assicurargli un futuro più sereno, in particolare il giovane chiederà allo zio Fekeli di adottarlo.

Zuleyha torna a Cukurova a causa di una lettera anonima

Nella puntata di Terra Amara di mercoledì 6 dicembre, determinata a stare il più lontano possibile dalla villa e da suo marito, che l'ha tradita ripetutamente con un'altra donna, Zuleyha Altun sarà costretta a cambiare idea. Sarà un fatto in particolare a spingere l'ex sarta a fare ritorno a Cukurova. Infatti Sevda si vedrà recapitare una lettera, in cui un anonimo sostiene di essere a conoscenza dell'omicidio commesso ai danni di un malvivente durante la rapina alla villa Yaman, così metterà Zuleyha al corrente dell'accaduto.

Secondo quanto scritto nel messaggio anonimo in cambio del silenzio, le due donne dovranno sborsare del denaro. Sarà così che Altun, messa alle strette, tornerà a casa per indagare a fondo su questa vicenda.

Umit ossessionata da Demir, Fikret vuole che Fekeli adotti Kerem Ali

Nella puntata di giovedì 7 dicembre dopo la morte di Mujgan, Fikret sarà profondamente addolorato per la perdita della sua amata e non avrà più intenzione di portare avanti i suoi intenti bellici contro la famiglia Yaman: l'unica cosa che vorrà fare sarà prendersi cura del piccolo Kerem Ali, che è rimasto senza genitori.

Per assicurare al bambino un futuro sicuro, Fikret andrà a parlare con Fekeli in modo da convincerlo ad adottarlo e permettergli di ereditare in futuro tutta la sua ricchezza.

Nel frattempo Umit continuerà a essere sempre innamorata e ossessionata da Demir Yaman, al punto da continuare a perseguitarlo.