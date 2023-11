Molte delle cose che Mirko ha detto durante l'ultima puntata del GF non sono piaciute ai fan della coppia che la rete ha ribattezzato "Perletti": un parere piuttosto condiviso in rete è che il giovane abbia sminuito il riavvicinamento che ha avuto con Perla quando ha ammesso di sentirsi ancora fidanzato con Greta. I sostenitori di Vatiero temono che l'ingresso di Rossetti nella casa possa farla soffrire come è accaduto a Temptation Island, quindi invitano Mirko a farsi da parte e a non illuderla.

I commenti degli spettatori del GF

Prima che Greta lo lasciasse in diretta tv Mirko ha spiazzato il pubblico del GF dicendo di non aver mancato di rispetto alla compagna nei giorni scorsi, anche perché il riavvicinamento a Perla non avrebbe nulla a che vedere con una volontà di tornare insieme a lei.

Ascoltando queste parole molti fan del programma hanno preso posizione contro Brunetti e a protezione della ragazza che anche ieri sera non ha trattenuto le lacrime quando Alfonso Signorini le ha chiesto se è ancora innamorata dell'ex.

"Lui oggi ha detto tanto, troppo", "Ha detto di non vedere Perla nel suo futuro e che Greta viene prima, sono cose forti. Ha fatto la sua scelta", ha commentato un'utente di X la sera del 27 novembre.

Il 'triangolo' di Temptation Island sbarca nella casa del GF

Tra i fan del GF c'è anche chi ha subito pensato a come starà Perla quando scoprirà che Greta si trasferirà nella casa e dovrà convivere con lei 24 ore su 24.

"Lei è l'unica che ci rimetterà e soffrirà. Poverina", ha scritto una spettatrice sui social network dopo aver saputo che Rossetti diventerà una concorrente del reality-show a partire da sabato 2 dicembre.

Parte del pubblico ha criticato Mirko per il poco carattere che avrebbe dimostrato l'altra sera quando le "sue donne" si sono confrontate in studio.

"Lui fa le cose e poi se le rimangia", "Si fa condizionare dai pensieri altrui", "Vuoi continuare la storia con Greta? Bene, stai lontano da Perla e non illuderla. La farai stare ancora male".

Questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su X al termine della puntata quasi interamente dedicata al triangolo nato nell'ultima edizione di Temptation Island.

Il 2 dicembre l'esordio di Greta al GF

Tra gli spettatori del GF c'è anche chi pensa che Mirko sia stato irrispettoso nei confronti di Perla quando ha sminuito il loro riavvicinamento nella casa di Cinecittà.

La ragazza non si è ancora esposta sulle parole dell'ex su Greta, ma in studio ha chiaramente detto di non vedere il futuro per la coppia nata a Temptation Island.

In realtà Rossetti ha dato ragione a Vatiero lasciando Brunetti: "Penso che sei ancora innamorato di lei e non ho le basi per far andare avanti il nostro rapporto. Io metto un punto".

"Anche io", ha ribattuto il giovane.

Quello che gli inquilini non sanno è che sabato prossimo Greta entrerà in gioco e gareggerà con loro per la vittoria.