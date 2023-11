Durante la 22^ puntata del Grande Fratello c'è stato un confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Quest'ultima ha deciso di porre fine alla relazione, perché è rimasta ferita di alcuni atteggiamenti e questo non lo permette a nessuno. Sebbene Rossetti sia convinta che Mirko Brunetti sia un bravo ragazzo ha fatto sapere di aver capito che non è l'uomo che vuole al suo fianco.

Le dichiarazioni di Rossetti

Alfonso Signorini ha chiesto a Mirko Brunetti di andare in Superled e l'ha messo al corrente dell'ultimo post pubblicato da Greta Rossetti in cui chiede di non essere più associata a nessuno.

Successivamente i due fidanzati hanno avuto modo di confrontarsi e la modella ha iniziato a parlare: "Siamo arrivati a un momento in cui credo che dobbiamo mettere un punto. Ho visto tanto. Non sei l’uomo che voglio nella mia vita". La modella ha precisato di non avere mai cambiato idea su Mirko Brunetti, ma al tempo stesso è rimasta ferita per alcune sue dichiarazione. Incalzata dal 26enne, Greta Rossetti ha riferito di esserci rimasta male perché Brunetti ha affermato di avere fatto l'amore solamente con la sua ex Perla Vatiero e perché ha sminuito il bacio che si sono dati durante l'ultimo incontro al GF. Infine la modella ha accusato Mirko Brunetti di aver deriso il tatuaggio che avevano deciso di fare insieme dopo l'esperienza a Temptation Island.

"Dobbiamo mettere un punto". Queste sono le prime parole di Greta nel suo faccia a faccia con Mirko. #GrandeFratello pic.twitter.com/nivT89Eqpr — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 27, 2023

La replica di Brunetti

In seguito alle dichiarazioni di Greta Rossetti, Mirko Brunetti ha smentito che fra loro c'era solamente passione ma anche un forte sentimento.

Successivamente il diretto interessato ha detto di non aver mai sminuito il bacio. Secondo lui, Greta Rossetti ha solo trovato una scusa per lasciarlo: "Credo che tu già mesi fa ti eri resa conto che non ero la persona che volevi vicino". Dal punto di vista del 26enne, Greta è una ragazza che pensa molto al giudizio delle persone.

Infine Mirko Brunetti ha ribadito che il rapporto con Perla Vatiero non è facile cancellarlo, perché il sentimento è stato troppo forte.

Il commento di alcuni utenti del web

Il confronto-scontro tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti è stato oggetto di discussione tra gli utenti del web. Sul social X (ex Twitter) c'è chi ha spezzato una lancia a favore dell'attuale concorrente del reality show e chi invece ha preso le difese di Rossetti. Secondo il punto di vista di un utente il problema è Mirko Brunetti: "Un ragazzo così non lo auguro a nessuno". Un altro utente ha sostenuto che Mirko Brunetti attualmente non sarebbe interessato né alla ex Vatiero né a Rossetti. Tra i vari utenti invece c'è chi ha criticato Greta Rossetti per avere accettato di diventare una nuova concorrente del GF.