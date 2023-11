Durante la 21^ puntata del Grande Fratello Letizia Petris ha ricevuto un nuovo videomessaggio da parte della sua ex Nicole. Quest'ultima ha detto che le ha fatto male per com'è stata sminuita la violenza fisica e mentale subita durante la loro relazione. Inoltre ha ricordato alla ex che ha continuato a cercarla anche quando entrambe avevano intrapreso una nuova frequentazione.

Il videomessaggio di Nicole

Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si vede Rosy Chin criticare Letizia Petris per avere omesso alcuni parti sulla storia avuta con Nicole.

Dal canto suo Petris ha sostenuto che Rosy non si stia comportando da amica nei suoi confronti, ma al contrario abbia dimostrato di essere falsa.

Successivamente Alfonso Signorini ha mostrato a Letizia un nuovo videomessaggio inviato dalla sua ex in cui afferma: "Mi ha fatto male com’è stata sminuita la violenza fisica e mentale e giustificato dalla tua inconsapevolezza. Giustificare una roba del genere è terribile". Nicole ha spiegato di essersi sentita fortunata per aver trovato una persona che abbia curato le sue ferite. Inoltre ha riferito a Letizia di aver messo la parola fine alla relazione tempo fa, ma veniva costantemente cercata anche quando entrambe avevano già iniziato una nuova liaison. Infine Nicole ha chiesto alla sua ex di guardarsi intorno, perché il mondo non gira intorno a lei.

Letizia riceve un videomessaggio da Nicole, la sua ex fidanzata. #GrandeFratello pic.twitter.com/mwHcy0ECt0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2023

La replica di Letizia Petris

Letizia Petris ha replicato alla sua ex spiegando che l'ultima volta che si sono viste ha ricevuto una mazzo di fiori. Inoltre ha confermato di avere rivisto Nicole quando entrambe avevano già instaurato una nuova frequentazione, ma ha precisato che voleva solamente avere un rapporto amichevole.

Infine Petris ha dichiarato: "Sapevo della sofferenza provocata e non la sottovaluto. Quando hai una relazione tossica ti resta".

Dal canto suo anche Signorini ha chiesto a Letizia come mai non abbia respinto al mittente le accuse riguardanti la violenza fisica. In replica, Letizia Petris ha spiegato di non voler parlare di argomenti che dovrebbero restare privati.

Il commento di Rosy Chin

Al termine del videomessaggio Rosy Chin ha espresso un commento a alta voce in cui ha rinnovato le critiche alla coinquilina. Secondo la chef italo-cinese, Letizia è molto brava a rigirare la frittata. Inoltre vuole che si parli di lei solamente quando ci sono cose positive da dire.

Rosy Chin all'inizio del percorso nella casa di Cinecittà aveva instaurato un ottimo rapporto con Letizia Petris, ma quando ha saputo alcune cose riguardanti la ex Nicole ha preso le difese di quest'ultima poiché lontano dai riflettori sono grandi amiche.