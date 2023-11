Il rapporto tra Rosy Chin e Letizia Petris giorno dopo giorno si sta raffreddando al Grande Fratello. La chef italo-cinese nel corso di una chiacchierata con Paolo Masella ha rivelato di non riuscire a fidarsi della coinquilina, quindi preferisce prendere le distanze. La presa di posizione di Chin potrebbe essere dettata dal fatto che lontano dai riflettori ha un bellissimo rapporto di amicizia con Nicole Conte (ex fidanzata di Letizia).

La presa di posizione di Rosy

Nella giornata di ieri, 14 novembre, Rosy Chin ha deciso di prendere le distanze da Letizia Petris.

Sebbene Paolo Masella ha cercato di consigliare la coinquilina di avere un confronto con la fotografa in modo da evitare che si creino ulteriori distanze, Chin è rimasta ferma sulla sua posizione: "In questo momento non riesco a fidarmi". La diretta interessata ha precisato che non intende andare da Letizia per un faccia a faccia, ma al contrario vuole proseguire il suo percorso e dedicare più tempo a sé stessa.

Tuttavia non ha escluso che se dovesse esserci la voglia di chiarire da entrambe le parti non si tirerà indietro per un eventuale confronto.

I motivi della decisione di Chin

L'allontanamento di Rosy Chin da Letizia Petris potrebbe essere dettato da quanto accaduto durante la 19^ puntata del GF.

Il giorno seguente la chef ha commentato la vicenda con Angelica Baraldi affermando: "Mi ha fatto male leggere che è stata dallo psicologo perché riceveva le botte. A me certe cose non le ha raccontate perché non voleva influire sul mio percorso". Poi ha spiegato che Nicole è una ragazza dal cuore immenso. Infine Chin si è detta felice per avere deciso di non dormire più con Letizia il giorno prima, altrimenti ora si sarebbe trovata in difficoltà.

Rosy Chin lontano dai riflettori ha un rapporto di amicizia con la ex fidanzata di Letizia Petris. Su Instagram è apparso anche un commento dell'attuale concorrente del GF sotto a un post di Nicole in cui vedendola volare su un parapendio ha detto: "Non potrei mai, ma tu brava amo". La stessa Nicole Conte in una recente intervista ha dichiarato di essere molto amica di Rosy.

Le dichiarazioni di Nicole Conte

Nella puntata di lunedì 13 novembre, Signorini ha messo al corrente Letizia Petris di uno sfogo pubblicato sui social da parte della sua ex Nicole Conte. Quest'ultima ha sostenuto di essere dovuta andare da uno psicologo per liberarsi da una storia tossica. Inoltre ha parlato di presunti episodi di violenza in due circostanze diverse. Ma non è tutto, la ex di Letizia ha anche detto di essere venuta a conoscenza che la fotografa sentiva altre persone mentre aveva una relazione con lei.

A tali affermazioni Petris ha preferito non rispondere pubblicamente.