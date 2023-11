Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nelle puntate dal 27 novembre all'1 dicembre Eduardo farà una proposta inaspettata alla sua amata e che potrebbe risolvere tutti i loro problemi. L'ex malavitoso dovrà lasciare Napoli per la sua stessa incolumità, in quanto la camorra è sulle sue tracce. Per questo motivo chiederà a Clara di andare via con lui. Intanto Alberto tramerà ai danni di Clara, arrivando a minacciarla pur di sottrarle il piccolo Federico.

Per Damiano le cose non sembreranno volgere per il meglio, anzi. L'uomo si ritroverà dinanzi ad un bivio: abbandonare la fedeltà alla divisa per salvare l'amico Eduardo o continuare ad essere un poliziotto onesto.

Alla fine prenderà una decisione che gli costerà la sospensione dal lavoro da parte di Eugenio Nicotera. Quando Viola lo verrà a sapere crederà che suo marito abbia esagerato per via di quello che è accaduto tra loro, sarà così che lo affronterà.

Clara prende una decisione sulla fuga con Eduardo dopo le minacce di Alberto

A causa di Alberto, il quale intende ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo Federico per via della frequentazione di Clara con Eduardo, la madre del bambino sarà a dir poco turbata. Niko cercherà di mediare tra i due, in modo da proteggere il piccolo, ma i suoi tentativi risulteranno vani. Alberto, a quanto pare, troverà un modo per poter prendersi il bambino, togliendolo alle cure di sua madre.

Poco dopo Clara si ritroverà a riflettere su una proposta di Eduardo, che potrebbe cambiare la sua vita in maniera radicale: lasciare insieme Napoli dato che lui deve andare via perchè la camorra è sulle sue tracce per fargli del male. In un primo momento, Clara non sembrerà voler seguire Eduardo, ma alla fine prenderà una decisione davanti all'ennesima minaccia di Alberto.

Infine, l'attenzione si focalizzerà anche sulla nuova speaker che Filippo ha assunto in radio per affiancarla a Michele. Si tratterà di Micaela, la quale porrà delle condizioni.

Damiano viene sospeso dal lavoro, problemi economici per Rosa

Damiano sarà combattuto in quanto dovrà decidere se rimanere fedele alla divisa oppure andare contro al suo dovere di poliziotto per proteggere il suo amico Eduardo.

Dopo averci pensato, Renda darà priorità a Sabbiese, compromettendo il suo futuro e facendo nuovamente arrabbiare il magistrato Eugenio Nicotera. Sarà così che il marito di Viola sospenderà il poliziotto.

Del tutto certa che suo marito si sia scagliato su Damiano soltanto per una questione personale, Viola deciderà di parlarci a quattr'occhi.

Per quanto riguarda Rosa, confiderà a Giulia di quanto le sia costato rinunciare a Damiano. La madre di Manuel vorrà voltare pagina ma dovrà fare fronte ad un nuovo problema economico che si profila all'orizzonte.