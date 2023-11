C'era il rischio che una penitenza divenisse galeotta ma non sarà così: Perla Vatiero e Mirko Brunetti avrebbero dovuto dormire insieme - così era stato 'deciso' dalla sorte e dai loro compagni di avventura al Grande Fratello protagonisti del gioco della bottiglia - ma lei ha deciso di non ottemperare alla cosa, informandone l'ex fidanzato Brunetti: "Non mi sei indifferente".

Le parole di Perla

Parlando con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha spiegato perché non dormirà con lui anche se si tratta di una penitenza: "Indifferente quanto vuoi tu, ma non è così.

Ok, ma nemmeno sotto quel punto di vista lì. Non sono così indifferente e non sono al punto in cui mi dico è brutto non mi piace più".

Tra i motivi che hanno condotto Perla Vatiero a non voler dormire con il suo ex c'è anche la situazione in sospeso con Greta Rossetti: la giovane ha rivelato che non se la sente di mancare di rispetto ad un'altra ragazza.

La situazione tra Mirko e Perla

Poco dopo l'ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello, Mirko Brunetti era apparso piuttosto imbarazzato. Giorno dopo giorno però i due ex fidanzati hanno ritrovato la complicità che si era persa trascorrendo molto tempo insieme a parlare dei motivi che li hanno condotti ad interrompere la relazione la scorsa estate.

Sempre durante il gioco della bottiglia per esempio, alla domanda relativa a quale ex vorrebbe di nuovo con se, Mirko Brunetti ha fatto proprio il nome di Perla Vatiero: secondo il 26enne, quello che c'è stato con la sua ex è stato troppo forte per essere cancellato da un momento all'altro. Ma non solo, ha anche aggiunto di aver baciato controvoglia l'attuale fidanzata durante l'ultimo incontro, perché infastidito da alcuni atteggiamenti tenuti proprio dalla Rossetti.

Dal canto suo Perla Vatiero ha ribadito che Mirko Brunetti è stata la persona più importante della sua vita. Al tempo stesso, però, si è detta ancora arrabbiata per quanto accaduto dopo la partecipazione a Temptation Island.

Greta Rossetti torna al GF per un confronto con il duo Brunetti-Vatiero

Stando alle anticipazioni legate alla puntata di oggi del GF, Greta Rossetti avrà un confronto-scontro proprio con Mirko Brunetti e Perla Vatiero durante la diretta.

La modella avrebbe in mente di chiudere la relazione con il suo attuale compagno e di recente ha ribadito via social di essersi totalmente tirata fuori dal triangolo amoroso venutosi a creare.

Come andrà il faccia a faccia? Lo scopriremo stasera.