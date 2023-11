Nello sceneggiato Terra amara si avvicinano le partenze di Mujgan e Zuleyha. Le anticipazioni della puntata serale di domenica 3 dicembre rivelano che la dottoressa si dimetterà dall'ospedale di Cukurova, in quanto scoprirà del passato legame tra Umit e Fikret. Quest'ultimo, non volendo perderla, sarà pronto a tutto per lei, persino a mettere da parte i suoi piani di vendetta contro gli Yaman e a chiederle di sposarlo. Ma prima di andare via, la dottoressa informerà Zuleyha che suo marito l'ha tradita con Umit, mostrandole delle foto di loro due insieme.

Delusa dalla scoperta, l'ex sarta farà i bagagli e porterà i suoi figli a Cipro, determinata a chiedere il divorzio a Demir.

Mujgan mostra una foto di Umit e Demir a Mujgan

Mujgan sarà a dir poco infastidita della passata relazione tra Fikret e Umit, per questo motivo dapprima avrà una discussione con l'uomo che ama e poi si recherà da Zuleyha per rivelarle della tresca di suo marito con quella che credeva essere una sua amica.

Quando l'ex sarta vedrà una fotografia che conferma il tradimento del marito, prenderà la decisione di lasciare Cukurova insieme ai figli, ma prima di farlo si rivolgerà nuovamente a Sadi per mettere in vendita le quote della Yaman Holding.

Nel frattempo Demir vorrà capire come mai Fikret è stato scarcerato, dicendosi disposto a tutto per far prevalere la giustizia.

Sermin ascolta una conversazione telefonica tra Sevda e Umit

Villa Yaman sarà in agitazione a causa dei recenti avvenimenti che hanno visto l'abitazione presa di mira da alcuni ladri.

Intanto Sevda sarà preoccupata per sua figlia, la quale ancora si ritroverà ricoverata in ospedale. Desiderosa di costruire un rapporto con la dottoressa, Sevda le telefonerà, ignara del fatto che Sermin origlierà la conversazione.

Quest'ultima, infatti, da un po' di tempo ha iniziato a sospettare che tra la signora Çağlayan e la dottoressa Karhaman ci sia un legame particolare e non esiterà a informare Fusun dei suoi sospetti.

Intanto Fikret e Umit continueranno a vedersi di nascosto e a tramare alle spalle di Yaman. Mujgan, che finirà per seguire il suo amato pizzicandolo insieme alla dottoressa Karhaman, prenderà la decisione di andarsene a Istanbul insieme al figlio, accettando l'offerta di lavoro del dottor Metin.

Mujgan rassegna le dimissioni e lascia Cukurova: Fikret non fa in tempo a chiederle la mano

Dopo aver presentato le dimissioni, Mujgan si appresterà a partire per Istanbul. Fikret, sarà pronto a cambiare vita, lasciandosi alle spalle l'odio e il risentimento covato per la famiglia Yaman. Purtroppo, per lui, non riuscirà a raggiungerla in tempo all'aeroporto per darle l'anello e chiederle di sposarlo.

Allo stesso tempo anche Zuleyha sarà in partenza per Cipro, determinata a divorziare da Demir. Quando quest'ultimo verrà a sapere da Sevda che sua moglie lo ha lasciato a causa del suo tradimento, non farà in tempo a darle delle spiegazioni sull'accaduto perché Zuleyha sarà già partita.