Tra i personaggi in arrivo nella casa del Grande Fratello lunedì 13 novembre dovrebbe esserci anche Perla Vatiero. Se nella scorsa puntata il conduttore Alfonso Signorini ha parlato di una "grossa sorpresa" in arrivo che riguarda l'ex volto di Temptation Island, in queste ore l'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha definito "ufficiale" la notizia dell'imminente ingresso della giovane nel cast del reality-show al quale sta partecipando il suo ex Mirko.

Dopo che Signorini ha anticipato che nella prossima puntata del GF ci sarà una sorpresa che riguarda Perla, molti fan hanno dedotto che il suo ingresso nella casa è vicino.

Ad alimentare le speranze dei sostenitori della giovane è stato anche un altro spoiler che Alfonso ha dato durante la diretta del 9 novembre: lunedì prossimo entreranno in gioco altri concorrenti.

Nel primo pomeriggio di oggi, inoltre, Alessandro Rosica ha usato Instagram per informare i curiosi di quella che per lui è una "notizia ufficiale".

"Perla Vatiero sarà una nuova concorrente del Grande Fratello", ha scritto l'esperto di gossip in un post che sembra confermare le chiacchiere che si rincorrono da settimane sul web e sulle riviste.

"Da oltre un mese si parlava della sua presenza, ma erano solo chiacchiere prive di fondamenta. Alla fine gli autori hanno optato per Perla, con la possibilità più avanti anche per Greta", ha aggiunto Rosica nel messaggio Instagram che ha attirato l'attenzione di fan e curiosi.

Secondo l'esperto di cronaca rosa, inoltre, chi lavora per il GF continuerebbe a puntare sul triangolo di Temptation Island per una questione di ascolti: "Hanno fatto picchi di share grazie a questo". "Lunedì 13/11 Perla entrerà dove si trova il suo ex Mirko", ha fatto sapere Rosica sui social network.

Tra i commenti del suo stesso post Alessandro ha precisato che in queste ore Vatiero avrebbe firmato il contratto e che a riferirgli tutto sarebbe stato un autore/autrice del reality-show.

Insomma, stando a questo recente retroscena, tra pochi giorni Brunetti dovrebbe ritrovarsi a dover convivere con la sua ex fidanzata, quella che ha lasciato l'estate scorsa dopo cinque anni di relazione.

Il commento di Greta

Che Perla sarebbe stata una nuova concorrente del GF lo aveva sospettato anche Greta. Mentre in tv andava in onda la puntata del 9 novembre, infatti, la tentatrice ha risposto così ai fan che le chiedevano se lei sarebbe entrata nella casa lunedì prossimo: "No, lascio l'ingresso ad altre. Io sto bene a casa mia o rimarrò una telespettatrice".