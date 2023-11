Terra Amara riserva sempre molte sorprese e le anticipazioni annunciano un cambio di rotta nel rapporto tra Mujgan e Zuleyha. Infatti la dottoressa rivelerà alla sua acerrima nemica che l'amante di Demir era Umit e le mostrerà una foto come prova. Mujgan la metterà in guardia: "Non lascerà in pace Demir, quindi stai attenta". Zuleyha fingerà di essere già al corrente di tutto, anche se dentro di sé sarà sorpresa da queste rivelazioni.

La forte delusione di Mujgan quando scopre tutti gli inganni di Umit

Presto tra Mujgan e Zuleyha ci sarà un inaspettato avvicinamento.

Tutto avrà inizio quando la dottoressa scoprirà la verità su Umit e Fikret, e sul loro piano vendicativo. Verrà a galla quando Umit sarà in gravi condizioni dopo essere caduta dalle scale e Mujgan scoprirà che Fikret era in sua compagnia poco prima che insieme lasciassero Cukurova. Sentendosi tradita Mujgan tornerà al ranch e si scuserà con Fekeli per averlo abbandonato. Successivamente ripenserà a tutto il tempo dedicato a Umit in cui le ha dato consigli per conquistare Demir e non riuscirà a sopportare di essere stata presa in giro. Appena la dottoressa starà meglio, Mujgan andrà a trovarla in ospedale.

L'acceso confronto tra Umit e Mujgan in ospedale

Mujgan non esiterà ad affrontare quella che credeva una sua amica.

Umit sarà sorpresa dalle parole che le dirà, visto che inizierà a rinfacciarle il fatto di averle rubato il posto da direttrice dell'ospedale per poi rimproverarla sul suo passato da amante di Fikret. In più l'accuserà di voler rovinare la vita di Demir e tra le due donne di sarà un acceso confronto. "Come osi dirmelo dopo quello che hai fatto a Zuleyha e Yilmaz?", risponderà Umit e a quel punto la dottoressa andrà via e si recherà da Zuleyha.

Zuleyha deve affrontare la dura realtà e resta delusa dalle bugie di Umit

Mujgan chiederà scusa a Zuleyha per tutto quello che le ha fatto passare quando Yilmaz era in vita, e le rivelerà che Fikret era d'accordo con Umit per distruggere Demir fin dall'inizio e che suo marito aveva una relazione con lei. Come prova di quello che dice, Mujgan le consegnerà una foto che ritrae Demir con Umit.

Anche se sarà molto ferita dalla rivelazione, Zuleyha non lo darà a vedere. Mujgan la metterà in guardia: Umit potrebbe essere capace di tutto pur di avere accanto l'uomo che ama: "Non lascerà in pace Demir, quindi stai attenta". Zuleyha mentirà dicendo a Mujgan di essere già a conoscenza della storia tra Demir e Umit, e di aver perdonato suo marito. In realtà resterà delusa perché non sapeva affatto che l'amante del marito fosse lei che considerava sua amica.