Un evento drammatico nella soap de Il Paradiso delle Signore nelle puntate dal 20 al 24 novembre: Tancredi viene travolto da un'auto e portato in gravi condizioni in ospedale. La dinamica dell'incidente è piena di punti interrogativi, visto che poco prima Tancredi ha ricattato Diletta, pronta a consegnare a Vittorio il dossier che lo incastra in merito all'incendio alla fabbrica.

Umberto non contento di aver macchinato un piano per distruggere Ezio e Gloria è deciso a rovinare anche Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 novembre: Tancredi in gravi condizioni

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore si concentrano su ciò che accadrà a Tancredi. Diletta vuole che Matilde abbia il dossier che lo incastra per l'incendio al mobilificio [VIDEO]e si reca da Vittorio, che dà un aut aut al marito della giovane Frigerio.

A quel punto Tancredi non ha altra scelta se non quella di ricattare Diletta e pregare Vittorio di concedergli del tempo per raccontare la verità a Matilde.

Del tutto inaspettatamente, Tancredi confessa a Umberto la verità sull'incendio alla fabbrica, convinto che non lo tradisca e ignaro di quello che gli sta per succedere.

Tancredi investito da un'automobile

Tancredi ricatta Diletta che non ha alcuna intenzione di cedere. La situazione prende una svolta inaspettata quando Vittorio e Sant'Erasmo hanno un confronto molto acceso.

In quell'istante, infatti, Tancredi viene investito da un'auto. Le sue condizioni sono molto gravi e viene trasportato d'urgenza in ospedale.

Conti è in tensione, poiché Tancredi non ha più conoscenza: sopravviverà?

Umberto vuole distruggere Marcello

Marcello è in difficoltà per la sua poca presenza al Circolo. Umberto non perde occasione per macchinare un piano contro di lui, deciso ad avere il pieno potere. Tuttavia, Matteo e Barbieri uniscono le forze per fermarlo e Guarnieri - almeno per il momento - è costretto a cedere.

Contento per l'alleanza del fratellastro, Matteo decide di fidarsi di Marcello e gli racconta tutta la verità: è pieno di debiti e gli strozzini gli stanno alle calcagna.

Intanto, Tancredi riprende conoscenza e in ospedale Vittorio lo rassicura: non si metterà più in mezzo tra lui e la moglie. Ma ecco che Sant'Erasmo prende una decisione inaspettata, di cui le anticipazioni non svelano i dettagli, riguardo a Matilde. Questa scelta cambierà per sempre le dinamiche con la moglie, stupendo Conti, il quale non sa nemmeno come reagire. Forse è arrivato il momento di prendersi le proprie responsabilità e capire che Matilde non lo ama.