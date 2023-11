Mehdi dimostrerà di amare realmente Zeynep in My home my destiny, nonostante il male che le ha fatto sequestrandola. Si preoccuperà quando verrà a sapere che qualcuno ha provato a ucciderla sparandole contro. Inizierà a indagare e scoprirà che dietro il tentato omicidio c'è la mano di Ekrem, il padre adottivo della ragazza. Quando andrà a dirglielo quell'uomo armato di pistola proverà nuovamente a uccidere Zeynep, ma Mehdi le salverà la vita facendole da scudo con il suo corpo.

Zeynep viene inseguita da un uomo misterioso

Una volta uscito dal carcere Mehdi si porterà dietro quell'alone da malfattore, il fatto di essere stato lo stalker di Zeynep e di averla rapita non giocherà a suo favore, anche se alla fine sarà proprio la ragazza ad aiutarlo a uscire dal carcere.

L'avvocato di lui, Hüseyin, non lo assisterà più e sarà Zeynep a rappresentarlo in tribunale e a farlo uscire dalla prigione.

La ragazza penserà di aver fatto la cosa giusta e di potersi finalmente godere la sua vita, anche se temerà che Mehdi possa essere sempre ossessionato da lei. Questa paura tornerà a galla quando Zeynep, una sera, si renderà conto di essere seguita da un uomo a bordo di una moto. Inizialmente non ci farà caso, ma quell'uomo anche il giorno seguente si rifarà vivo.

Tutti credono che 'l'uomo misterioso' sia Mehdi

Il secondo incontro con quell'uomo, però, sarà più tragico: armato di pistola e con il viso coperto da un casco, sparerà contro Zeynep. Beccherà la ragazza proprio quando si troverà nella nuova casa di Nermin, acquistata dopo che è riuscita a entrare in possesso dei suoi averi rubati dall'ex marito Ekrem.

Tutti penseranno che dietro questa sparatoria possa esserci la mano di Mehdi così Barış, anche grazie alle sue conoscenze, inizierà a indagare. Anche Mehdi verrà a conoscenza di ciò che è accaduto a Zeynep e in tutti modi vorrà dimostrare che non è coinvolto in questa vicenda.

Mehdi disposto a dare la sua vita per Zeynep

A casa di Nermin inizieranno ad accadere delle cose strane, è chiaro che qualcuno stia spiando sia lei che Zeynep, in più riceveranno delle strane telefonate provenienti da un numero sconosciuto.

La svolta sulle indagini, però, arriverà in un attimo: Nermin, grazie a una di questa telefonata anonime, scoprirà che dietro il tentato omicidio nei confronti di Zeynep si nasconde la mano di Ekrem. Anche Barış e Mehdi verranno a conoscenza contemporaneamente di questa cosa.

Tutti correranno da Zeynep per raccontarle cosa sta succedendo e si ritroveranno di fronte all'ingresso della villa di Nermin.

Proprio in quell'istante, però, arriverà nuovamente l'uomo sulla moto, che punterà la pistola contro Zeynep e farà partire un colpo. Mehdi si metterà in mezzo e le farà da scudo prendendo in pieno il proiettile con il suo corpo, riuscirà a salvarsi?