Luca Jurman commenta spesso le puntate di Amici sui social network e Rudy Zerbi è sicuramente uno dei componenti del cast che meno apprezza. Dopo averlo definito "una vergogna per la musica", il maestro di canto è andato contro il collega in un video apparso sul suo profilo Tik Tok di recente. Anche Morgan ha contestato il professore del talent-show dichiarando che non avrebbe nessuna visione dell'arte, né moderna né antica.

Nuove frecciatine a Rudy Zerbi

A distanza di qualche settimana dall'ultima volta Jurman è tornato alla carica contro Zerbi: in un video che ha postato su Tik Tok in questi giorni, infatti, l'esperto di musica ha criticato Rudy dicendo "lui non conta nulla per me".

Sono parole forti quelle che l'esperto di musica ha riservato al professore di Amici che secondo lui non avrebbe conoscenze sufficienti per poter ricoprire questo ruolo nel talent-show al quale anche lui ha partecipato anni fa.

Jurman ha contestato anche Holden (uno degli allievi del collega), in particolare l'interpretazione che ha fatto di "Iris" dei Go Goo Dolls in studio.

"Impreciso sulle note medio basse. Questo brano ha fatto la storia e lui è totalmente tremolante. Proprio brutta questa roba qui", ha dichiarato Jurman su uno dei titolari più amati dal pubblico.

Il parere di Morgan sul maestro di Amici

Prima che Jurman lo attaccasse su Tik Tok, Zerbi ha dovuto fare i conti con le critiche di un altro esperto di canto: Morgan ha giudicato negativamente le "performance" dell'insegnante di Amici.

Rispondendo al post nel quale Luca ha definito Rudy "una vergogna per la musica", Marco Castoldi ha scritto: "Ma lui non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l'ha e basta".

Anche Mario Biondi si è inserito in questa conversazione social con un commento rivolto ai ragazzi che studiano nella scuola: "Poveri piccoli, spremuti e fregati per una vana gloria".

Qualche settimana fa Valerio Scanu ha appoggiato il parere di Jurman sul docente con il quale ha avuto da ridire in passato sia quando era un alunno che dopo aver fatto carriera: "Confermo e sottoscrivo tutto".

In arrivo la nona registrazione di Amici

Nonostante tutte queste critiche Zerbi continua ad essere uno dei professori di punta della scuola di Amici: l'uomo è nel cast del talent-show da tanti anni e Maria De Filippi non sembra intenzionata a rinunciare a lui e ai divertenti siparietti che mette su con la maestra Celentano al serale.

Domani, giovedì 16 novembre, si registrerà la nona puntata e le anticipazioni chiariranno se gli allievi a rischio riusciranno a confermarsi nella classe oppure no: Matthew è in sfida perché si è classificato ultimo nella gara cover giudicata da Tommaso Paradiso, Simone ha la maglia sospesa da oltre una settimana e toccherà a Emanuel Lo scegliere se farlo rimanere o mandarlo a casa.