Giovedì 9 novembre 2023 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Il reality di Mediaset è ormai entrato nel vivo e, molti telespettatori, sono curiosi di conoscere l'esito del televoto. Secondo quanto riportato dagli ultimi sondaggi effettuati sui social, ad avere la peggio al momento è Ciro Petrone mentre Grecia Colmenares è la favorita.

Grande Fratello i sondaggi al 9 novembre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda di lunedì 6 novembre 2023, al televoto sono finiti ben 7 concorrenti: Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Vittorio Menozzi.

Anche questa settimana il televoto è in positivo e si chiede quale concorrente si vuole salvare. Il gieffino più votato sarà immune, mentre invece quello meno votato sarà il primo candidato alla prossima nomination eliminatoria. Attualmente, secondo gli ultimi sondaggi social, ad avere la meglio è Grecia Colmenares, con una percentuale di circa il 31%. Al secondo posto ci sarebbe Vittorio, con il 24% di preferenze. Terzo posto per Massimiliano, il quale dovrebbe essere salvo con circa il 10.73%. Letizia invece dovrebbe essere favorita con il 9.51% di preferenze, mentre Giampiero Mughini e Giuseppe Garibaldi, sarebbero a pari merito al penultimo posto con il 9.11%. All'ultimo posto invece e, quindi, candidato alla prossima nomination eliminatoria, dovrebbe essere Ciro Petrone, con il 6.02% di voti.

Non resta dunque che attendere la puntata per scoprire se i sondaggi effettuati dai fan avranno o meno ragione.

Le ultime notizie dalla casa del GF

Intanto nella casa del GF sembrava essere nato l’amore tra Letizia Petris e Paolo Masella. Tuttavia il macellaio, nelle scorse ore, ha accusato Letizia di essere troppo frenata nei suoi confronti.

Dal canto suo la ragazza ha spiegato di volerci andare piano e di non aver intenzione di cominciare subito una nuova relazione dopo essersi lasciata con il precedente fidanzato solo da poco. Secondo Paolo però la ragazza non si lascia andare perchè non crede fino in fondo alla loro storia e la reputa un errore. A questo punto la fotografa ha sbottato dicendo: “Il problema è che siamo molto diversi e io ho paura di farti soffrire”.

I due hanno poi avuto altri confronti sempre nella serata di mercoledì 8 novembre, ma entrambi sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Letizia si è detta timida e insicura davanti ad una persona che le piace mentre per Paolo invece Petris ha solamente paura del giudizio degli altri. Nel frattempo sulla casa del Grande Fratello è sorvolato un aereo per Beatrice e Giuseppe. I fan della coppia sognano ancora un riavvicinamento, ma Beatrice si è dimostrata ancora una volta insicura e timorosa, promettendo però che riprenderà ad avere un rapporto con Garibaldi, anche solo in amicizia.