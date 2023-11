Venerdì 10 e sabato 11 novembre 2023 nello sceneggiato Terra amara Zuleyha arriverà a distruggere con una spranga di ferro il negozio del vetraio di Cukurova. Intanto Demir capirà che dietro ai sabotaggi e alle lettere minatorie ci sarà Fikret, mentre Fekeli verrà colto da un infarto dopo aver saputo che il nipote è l'artefice dell'attentato fallito all'azienda della famiglia Yaman.

Zuleyha si vendica di Ramazan e distrugge il suo negozio

Nel pomeriggio di giovedì 10 novembre le trame riprenderanno dal momento in cui Demir sarà tornato a casa pieno di sangue dopo aver fatto a botte con Ramazan, il vetraio di Cukurova.

A questo punto Demir racconterà a Zuleyha cosa é successo e per quale motivo ha reagito alle provocazioni del vetraio. La moglie di Demir verrà quindi a sapere che Ramazan aveva insultato Sevda e deciderà quindi di agire in prima persona si recherà proprio nel negozio di Ramazan. Qui, armata di una spranga di ferro, distruggerà tutti i cristalli e lo farà davanti a diversi testimoni. Per Zuleyha scatterà una denuncia per danneggiamento.

Fikret rapisce Demir:

Le anticipazioni di Terra Amara, riferiscono che la situazione riguardante Fikret sarà sempre più complicata. Fekeli e la zia Luftiye non riusciranno a placare la sua sete di vendetta. Ci proverà dunque Mujgan. La dottoressa chiederà a Fikret di scegliere tra la vendetta e l'amore che prova per lei.

Intanto la storia tra Umit e Demir non sembrerà essere del tutto conclusa: lei non si rassegnerà all'idea di perdere l'uomo che ama e riceverà la visita di Sevda la quale le intimerà di stare alla larga da Demir. Quest'ultimo intanto verrà rapito da Fikret. Tra i due ci sarà un confronto molto acceso durante il quale Demir non crederà alla storia raccontata dal suo rapitore.

Non crederà che lui sia il suo fratellastro né tantomeno che il padre Adnan abbia abusato della madre di Fikret. Il confronto tra i due avrà dei momenti drammatici, ma alla fine Fikret non riuscirà ad andare sino in fondo e libererà Demir.

Demir scopre la verità su Fikret, Fekeli ha un infarto

Nel corso dell'appuntamento di sabato 11 novembre, Demir scoprirà che l'autore delle lettere e dei manifesti che stanno minando la reputazione degli Yaman è Fikret.

Capirà che l'uomo è anche il responsabile degli attentati ai danni della sua azienda. Demir sarà furioso e rimprovererà Zuleyha per non avergli detto che era Fikret l'artefice di tutto. La moglie gli dirà di aver taciuto per paura della sua reazione. Fekeli intanto, verrà a sapere dell'attentato e insieme a Luftiye andrà nel covo di Fikret. Qui si renderà conto che è proprio il nipote il responsabile di tutto e verrà colto da un infarto.