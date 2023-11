Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che Petra si ritroverà a cullare il piccolo Diego, malgrado Pia gli abbia vietato di avvicinarsi al figlio: mentre dondolerà il bimbo asserirà che Feliciano non è suo fratello ma suo figlio. Manuel e Jana, invece, decideranno di lasciare su due piedi la tenuta per concedersi una fuga romantica in mare, scelta improvvisa che spiazzerà molti ma soprattutto Cruz. Il sergente Funes, infine, arriverà alla Promessa e darà a Feliciano l'amara notizia della dipartita di suo padre. Dovendo occuparsi della sepoltura del genitore, Feliciano e Petra partiranno insieme con tale scopo.

Feliciano è il figlio di Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa alla tenuta arriverà Feliciano che sarà presentato da Petra come suo fratello, ma la new entry sarà di tutt'altra pasta rispetto alla perfida inserviente.

Quando il piccolo Diego sarà rapito, però, Pia punterà subito il dito su Feliciano e Petra come artefici della scomparsa del bimbo, ma ben presto si scoprirà che i due non sono affatto coinvolti nella faccenda. A seguito del felice ritrovamento del figlio di Pia, Feliciano inizierà a instaurare un bel rapporto con Teresa, mentre la governante intimerà a Petra di non avvicinarsi per nessun motivo a Diego.

Petra non si curerà del veto imposto da Pia e finirà per cullare Diego.

Così, mentre farà dondolare il bimbo, dirà ad alta voce che Feliciano non è suo fratello, bensì suo figlio. Qualche istante più tardi, Petra litigherà prima con Feliciano accusandolo di averle voltato le spalle e poi con Lope per aver criticato l'operato dei cuochi.

Manuel e Jana fuggiranno assieme

Le menzogne reiterate propinate da Jimena a Manuel finiranno per incrinare irrimediabilmente il rapporto tra i due neo sposi.

Così, dopo che Manuel avrà redarguito la moglie e avrà scoperto gli intrighi orditi dalla stessa ai suoi danni, deciderà di lasciare la tenuta.

Manuel non vorrà certamente andarsene dalla Promessa da solo. Infatti Manuel chiederà con successo a Jana di fuggire insieme. Quando Exposito e il marchesino abbandoneranno la terraferma per la tanto agognata fuga d'amore, alla tenuta tutti resteranno senza parole ed a essere la più stranita sarà Cruz.

Il sergente Funes farà sapere a Feliciano che suo padre è passato a miglior vita

Il sergente Funes si recherà successivamente alla Promessa per dare una spiacevole notizia proprio a Feliciano, ovvero dicendo allo stesso che suo padre è morto a seguito di un grave incidente. Conscio che servirà qualcuno per occuparsi della sepoltura del genitore, Petra e Feliciano partiranno assieme per farsene carico.