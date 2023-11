All'interno della casa del Grande Fratello, durante una conversazione con Mirko Brunetti, avvenuta nelle ultime ore, Letizia Petris è stata sopraffatta dall'emozione e ha ceduto alle lacrime, evidenziando un profondo disagio riguardo al rapporto con gli altri inquilini: "Io non ce la faccio più, parlano di me continuamente, sempre e solo in negativo. Ma come si fa?".

Mirko è riuscito a trovare le parole giuste per consolare Letizia, che dopo la chiacchierata è sembrata più tranquilla e decisa ad andare avanti con la sua esperienza nel reality.

Letizia delusa dagli inquilini della casa

Letizia si è confrontata con Mirko Brunetti e ha confessato di non riuscire più a sopportare i commenti continui e negativi che gravitano attorno a lei. In particolare è rimasta profondamente ferita dalle insinuazioni fatte dagli stessi inquilini, alcuni dei quali amici intimi, che avrebbero messo in dubbio il suo reale interesse per Paolo Masella.

Alcuni degli inquilini della casa, infatti, avrebbero espresso dei pareri piuttosto pesanti sul rapporto di Letizia con Paolo, scatenando l'ira e l'emozione della concorrente. Questi commenti, seppur fatti nell'ambito del gioco, hanno avuto un impatto significativo sull'emotività di Letizia, facendo emergere dubbi e insicurezze.

Mirko a Letizia: 'Non ti far condizionare da quello che dicono gli altri'

Mirko Brunetti si è rivelato un utile confidente per Letizia durante il suo momento di fragilità, cercando di alleviare il suo dolore e offrendole un supporto empatico. Infatti le sue parole di conforto hanno dato a Letizia il coraggio di esprimere le sue emozioni e di affrontare le critiche ricevute con maggiore forza e determinazione: "Quello che hai fatto non lo farebbero tutti, sei tanta anche tu credimi.

Prenditi anche tu gli spazi tuoi, da sola e metabolizza. Inizia a comandare i tuoi pensieri e le tue emozioni, non ti far condizionare da quello che dicono gli altri".

Letizia ringrazia il coinquilino per il suo sostegno

A quel punto Letizia ha espresso la sua profonda gratitudine verso Mirko per tutto il sostegno che le ha offerto in un momento di forte vulnerabilità: "Non c'è mai stata una persona che ha capito perché ho fatto certi tipi di scelte, se non te, te lo giuro, nessuno mi ha dato ragione, dicendomi stai facendo bene. Tutti a commentare, dopo un po' diventa pesante".

Alle parole di Letizia, Mirko ha cercato ancora di consolare la giovane: "Hai Paolo dalla tua parte".