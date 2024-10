Nella serata di venerdì 4 ottobre, Lorenzo Spolverato ha fatto alcune riflessioni con i suoi coinquilini: "Mi sento preso in giro. Una cambia idea da un giorno all'altro, mentre l'altra non ha il coraggio di ammettere che le interesso". Il 27enne si è detto pentito di aver dedicato la prima parte del percorso al Grande Fratello solamente nel conoscere Helena Prestes e Shaila Gatta.

Lo sfogo di Lorenzo

Lorenzo Spolverato è rimasto con un pugno di mosche in mano: Shaila Gatta si è dichiarata a Javier Martinez, mentre Helena Prestes ha messo un punto alla conoscenza perché, non essendo corrisposta, non vuole soffrire.

Ieri sera, il 27enne si è ritrovato in giardino con alcuni compagni d'avventura e ha fatto delle riflessioni: "Mi sento confuso". E ancora: "Mi sono chiuso con tutte e due. Mi sento preso in giro". Parlando del legame con Helena e Shaila, il gieffino ha ammesso: "Una cambia idea da un giorno all'altro: prima dice che è solo attrazione fisica, poi che c'è un sentimento e non vuole farsi del male. L'altra invece non ha il coraggio di ammettere che le interesso". A detta di Spolverato. è stato un errore concentrare la prima parte del percorso solamente nella conoscenza delle due coinquiline.

In merito a Shaila, Lorenzo si è detto maggiormente deluso: "Lei ha scelto Javier solamente perché voleva tirarsi fuori da una situazione scomoda.

Ciò che avevamo creato all'inizio era bellissimo". Il modello ha anche dubitato dell'amicizia tra Shaila e Helena, visto che sotto un punto di vista sono rivali: "Secondo me è strategia". Infine, ha ribadito l'intenzione di voler pensare più a sé stesso.

Il commento degli altri concorrenti

Amanda Lecciso è convinta che sia Helena che Shaila sono entrambe interessate a Lorenzo, anche se in maniera differente.

Jessica Morlacchi invece ha chiosato: "Tu non hai lo stesso coinvolgimento, perché non lo dici? Comportandoti così fai una brutta figura perché passi per quello che prende in giro tutte e due". Inoltre, la cantante ha consigliato al coinquilino di comportarsi come Giglio ha fatto con lei: "Io e lui non abbiamo più un rapporto da quando ho aperto il mio cuore.

Oltre all'abbraccio che mi viene a dare la mattina, il giorno non ci incontriamo più per chiacchierare". Secondo Mariavittoria Minghetti, il 27enne dovrebbe pensare più a sé stesso che al benessere di Shaila ed Helena. Michael Castorino si è focalizzato sulla sintonia tra Prestes e Gatta: "È follia che abbiano questo rapporto. Shaila spesso dice di non essere nemica delle donne, ma per me si tratta di strategia". A pensarla come Michael c'è anche Mariavittoria: "Per me lo hanno stipulato una sorta di alleanza per un quieto vivere".