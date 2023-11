Mirko Brunetti va già in crisi per la sua ex Perla a distanza di pochi giorni dall'ingresso nella casa del Grande Fratello 2023.

Confidandosi con il suo compagno di gioco Paolo Masella, l'ex volto di Temptation Island non ha nascosto che Perla non riesce ad essergli per niente indifferente.

Una situazione decisamente complicata per Mirko che, nel frattempo, sta portando avanti la sua relazione con Greta, conosciuta proprio nel reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Mirko va già in crisi per la presenza della sua ex Perla nella casa di Cinecittà

L'ingresso in casa di Perla ha scombussolato Mirko Brunetti che, inizialmente, aveva svelato ai suoi compagni di gioco che preferiva stare distante dalla sua ex per evitare di infastidire la sua fidanzata Greta.

I buoni propositi del gieffino, però, sono venuti meno nel corso delle ore a seguire: i due ex fidanzati hanno avuto modo di trascorrere diverso tempo insieme nella casa di Cinecittà e Mirko non ha nascosto che per lui resterà sempre una delle donne più importanti della sua vita.

"Lei è proprio donna, poi è sempre stata una grande donna, adesso la vedo anche molto maturata", ha ammesso Mirko parlando con Paolo.

'Non mi è indifferente, non ce la faccio', la confessione di Mirko al Grande Fratello

"Però devo fare una confessione: non mi è indifferente e mai lo sarà, non ce la faccio, non lo sarà nemmeno tra anni", ha aggiunto ancora il giovane gieffino senza nascondere quelli che ad oggi sono ancora i suoi sentimenti nei confronti dell'ex fidanzata.

Sebbene sia passato un po' di tempo dalla fine di questa relazione e nonostante la storia in corso con Greta, Mirko non si sarebbe lasciato alle spalle definitivamente il passato e ciò che c'è stato con Perla.

"Lei era tutto il mondo per me e io sono sicuro che ero tutto il mondo per lei", ha chiosato Mirko parlando con Paolo di questa sua importante relazione.

I fan sperano di assistere all'ingresso di Greta come nuova concorrente

Una presenza che non renderà facile il percorso di Mirko all'interno della casa di Cinecittà e, dopo questa sua inaspettata confessione, non si esclude che possa esserci al più presto un confronto con la sua attuale fidanzata Greta.

Fino a questo momento l'ex volto di Temptation Island ha preferito non interferire, ma il prossimo lunedì potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per cimentarsi in un confronto a tre con Mirko e la stessa Perla.

Intanto, sui social, i fan del reality show si augurano di poter assistere addirittura all'ingresso in casa di Greta come nuova concorrente ufficiale di questa edizione che andrà avanti fino ai primi mesi del 2024 su Canale 5.