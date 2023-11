Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza non ritornano in studio a Uomini e donne dopo l'arrivo della loro ex fidanzata Ida Platano sul trono.

Terminata la sua ultima relazione con il cavaliere napoletano l'ex dama del trono over è stata scelta come nuova tronista di questa edizione, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

In tanti si aspettavano di rivedere in studio qualche suo ex fidanzato intenzionato a riconquistarla, ma alla fine non è stato così.

Nessun ritorno degli ex di Ida in studio: Riccardo Guarnieri assente

Durante l'ultima registrazione del talk show c'è chi si aspettava di rivedere in studio qualche ex fidanzato storico di Ida.

Tra questi spiccava il nome di Riccardo Guarnieri, col quale la dama siciliana ha vissuto una lunga e intensa storia d'amore, giunta al termine nel 2021, dopo che scelsero di intraprendere strade differenti, date le incompatibilità caratteriali che rendevano tutto complicato.

Riccardo non è tornato in studio per riconquistare Ida e, sui social, ha preferito non commentare la notizia del suo arrivo in trasmissione.

Stando alle indiscrezioni che circolavano questa estate, l'ex volto del trono over avrebbe una nuova compagna al suo fianco ma, fino a questo momento, Riccardo non ha mai voluto uscire allo scoperto ufficialmente: non si conosce il nome e neppure il volto della ragazza che lo avrebbe fatto capitolare.

Alessandro non ritorna in studio per la sua ex sul trono

Nessun ritorno in studio neppure per Alessandro Vicinanza, l'ultimo fidanzato col quale Ida ha vissuto una storia d'amore durata circa un anno.

Tra i due sembrava essere nato un feeling speciale al punto che, durante l'ultima ospitata in studio da Maria De Filippi, rivelarono di essere pronti ad intraprendere la convivenza.

Alessandro ha fatto sapere che non accetterebbe mai di rientrare in studio per corteggiare la sua ex fidanzata e di essere ormai proiettato verso un nuovo capitolo della sua vita.

Ida Platano sul trono di Uomini e donne

Il debutto di Ida sul trono ha subito suscitato una marea di critiche e polemiche tra i fan social, molti dei quali sostengono che Maria De Filippi avrebbe sbagliato a concederle questa nuova chance, dato il suo trascorso in trasmissione durato diversi anni.

C'è chi sostiene che questo ritorno in trasmissione, a distanza di pochissime settimane dalla fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, sia legata in primis al "business" e alla sua voglia di conquistare popolarità e notorietà.

Polemiche alle quali Ida non ha voluto rispondere (fino a questo momento) preferendo concentrarsi sul suo percorso e sui nuovi pretendenti che arriveranno in trasmissione per farle battere di nuovo il cuore.