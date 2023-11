Le anticipazioni sulle puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 rivelano che Demir verrà dichiarato in arresto dopo che Umit si ritroverà a lottare tra la vita e la morte in ospedale a seguito di una caduta dalle scale. Le condizioni di salute della figlia di Sevda appariranno critiche e i medici si metteranno all'opera per salvarle la vita. Intanto Zuleyha non crederà alla versione dei fatti che è stata fornita sul conto del marito e proverà a trovare una soluzione per farlo scarcerare al più presto.

Umit cade dalle scale, Fikret scappa via: anticipazioni Terra amara fino al 3 dicembre

Tra Umit e Fikret ci sarà un accesissimo scontro: la donna scoprirà che il suo "socio" ha deciso di lasciare Cukurova e di andare via assieme alla sua amata Mujgan.

Un duro colpo per la figlia di Sevda, la quale si sentirà tradita e, durante la discussione, perderà l'equilibrio cadendo già dalle scale di casa ma Fikret non le presterà soccorso: pur rendendosi conto della gravità della situazione preferirà scappare via e lasciarla in una pozza di sangue, intenzionato a lasciare al più presto Cukurova assieme a Mujgan, del tutto ignara di quello che è successo.

Demir viene arrestato dopo l'incidente di Umit

A distanza di qualche ora saranno Fusun e Sermin a trovare Umit ormai priva di sensi e a lanciare l'allarme per i soccorsi.

In casa arriverà anche la gendarmeria per le prime indagini su quanto è successo: la domestica svelerà che l'ultima persona vista in casa prima dell'incidente è stato Demir Yaman, il quale pertanto verrà arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Intanto Mujgan e Fikret si trovano in albergo e, durante un momento di assenza dell'uomo, la dottoressa scoprirà dai giornali ciò che è accaduto a Umit.

A quel punto si metterà subito in contatto con Bahtiyar che le confermerà l'accaduto.

Umit in condizioni critiche, poi si risveglia e accusa Demir

Le condizioni di salute di Umit appariranno particolarmente critiche. Al suo capezzale, in questo momento così delicato, ci sarà Sevda che pregherà con tutte le sue forze affinché la figlia si salvi.

Nei giorni successivi l'accaduto, la donna riprenderà conoscenza e sarà in grado di rilasciare la sua testimonianza sull'incidente. In particolare Umit punterà il dito contro Demir e in questo modo renderà ancora più grave la sua posizione, anche se Zuleyha non crederà a questa versione dei fatti e cercherà di trovare le prove per scarcerare il suo amato.