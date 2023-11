Perla Vatiero è prossima ad effettuare il suo ingresso al Grande Fratello. Nel nuovo numero del settimanale Chi, in uscita mercoledì 15 novembre, la giovane è tornata a parlare del rapporto con l'ex Mirko Brunetti. Tra i vari argomenti affrontati, Perla ha specificato di non avere mai smesso di provare dei sentimenti nei confronti del suo ex tanto da credere che possano tornare a formare una coppia.

Le parole della ex di Mirko

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Perla Vatiero ha precisato che tra lei e Mirko Brunetti non c'è mai stato un tradimento.

Dunque i problemi erano risolvibili: "Non siamo una coppia finita". A quel punto ha spiegato di aver amato con tutta sé stessa Mirko, mentre lui ha sempre avuto un sentimento contrastante: da un lato amava Perla e dall'altro si era affezionato alla sua famiglia, perché gli avevano dato quel calore che gli era mancato nella sua famiglia.

A detta di Vatiero, la crisi fra lei e Mirko è scaturita per un suo blocco a livello mentale: la diretta interessata non ha nascosto di avere rifiutato anche un contatto fisico con Brunetti, ma era convinta che sarebbero usciti insieme da Temptation Island.

Perla pronta a riconquistare il suo ex

Nell'intervista Perla Vatiero ha riferito che Mirko Brunetti è un ragazzo buono, al punto da farsi condizionare dalle persone vicine.

Secondo la futura concorrente del GF, il più grande problema di Brunetti è quello che vuole piacere a tutti i costi e non scontentare nessuno. Oggi, Perla crede che Mirko Brunetti per ritrovare sé stesso abbia bisogno di stare con una persona che gli faccia aprire gli occhi: "Quella persona sono sempre stata io".

Perla non ha nascosto di nutrire ancora un forte sentimento nei confronti del suo ex: "Sicuramente ho provato tanto amore per lui, amo la persona che era, non ho mai smesso di amare quella persona".

Il commento su Igor e Greta

Nella parte conclusiva dell'intervista Perla ha parlato anche di Igor e Greta Rossetti. Per quanto riguarda il primo, la giovane ha spiegato di avere iniziato una frequentazione dopo Temptation Island, ma nel momento in cui ha capito di non essere innamorata ha deciso di chiudere tutto.

Su Greta invece, crede che non sia realmente interessata a Mirko Brunetti ma che voglia solamente sfruttare la situazione per visibilità.

Infine Vatiero ha detto di non avere nulla contro Greta Rossetti, in quanto la ritiene solamente una "fase passeggera" nella vita di Mirko.

Mirko, Perla e Greta hanno partecipato a Temptation Island: Mirko e Perla formavano una coppia, ma all'interno del villaggio lui si è avvicinato sempre più alla single Greta. Terminato il programma Brunetti ha intrapreso una frequentazione con la sua tentatrice, ma attualmente il rapporto è in crisi.