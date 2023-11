Heidi Baci nelle scorse ore è stata ospite della rubrica Casa Chi. Durante la chiacchierata con i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, l'ex concorrente del Grande Fratello ha detto che non tornerebbe nella casa di Cinecittà neanche in qualità di ospite, anche per la presenza di Massimiliano Varrese: infatti rivederlo le creerebbe un fastidio enorme.

Il commento su Varrese

Dopo essersi ritirata dal GF, Heidi Baci è tornata alla vita di tutti i giorni. Incalzata dai giornalisti su un'eventuale frequentazione con Massimiliano Varrese, Heidi ha spiegato che non ci sarebbe mai stato nulla, neanche se l'ex coinquilino avesse avuto un approccio meno invadente.

La ragazza ha aggiunto che nella casa voleva instaurare un rapporto amichevole con tutti i coinquilini, ma senza andare oltre.

A quel punto la conduttrice Azzurra Della Penna ha detto alla 26enne di Pescara che i fan del Reality Show la rivorrebbero nella casa di Cinecittà, magari anche solo in qualità di ospite. Lei, però, ha precisato che non intende tornare: "No, soprattutto in questo momento. Perché comunque sarebbe estremamente fastidiosa per me la presenza di Massimiliano. Mi dispiace dirlo, ma è così".

L'ex gieffina sta continuando comunque a seguire la diretta dalla Casa: "Mi sto godendo la visione da spettatrice".

Heidi su Vittorio Menozzi: 'Riesce a essere estremamente profondo'

Successivamente c'è stato spazio per parlare del rapporto con Vittorio Menozzi.

A tal proposito Heidi Baci ha rivelato che le piacerebbe continuare a frequentare il modello di Parma anche lontano dai riflettori, aggiungendo nonostante abbia solo 23 anni riesce a essere molto profondo e ciò lo rende affascinante. All'interno del GF, Heidi sentiva di essere di grande aiuto per Menozzi, tanto che spesso gli dava dei consigli per aiutarlo a integrarsi con il resto dei concorrenti.

Vederlo quindi in difficoltà con alcuni compagni d'avventura per Heidi è un grande dispiacere.

Tra le persone con cui Baci vorrebbe continuare ad avere un rapporto amichevole anche lontano dai riflettori c'è inoltre Letizia Petris.

Il ringraziamento ai fan

Dopo essere uscita dal GF, Heidi Baci ha ricevuto un grande sostegno sui social.

A tal proposito ha confidato di essere stata contattata da moltissime persone nella chat di Instagram e si è detta dispiaciuta perché non è riuscita a rispondere a tutti. L'ex concorrente si è detta lusingata per il fatto che sulla casa di Cinecittà continuano ad arrivare anche alcuni aerei dai fan dedicati a lei. Infine Heidi Baci ha spiegato che ora la sua priorità è tornare a dedicare più tempo a lavoro di imprenditrice.